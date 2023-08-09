爬輕鐵車頂 「唐狗」判社服

被告分別是報稱送貨員唐卓賢（24歲，綽號「唐狗」）及維修技術員李兆亨（24歲）。同案另有3名被告早前已各被判罰款2000元。

辯方引述兩人的感化報告稱內容正面，他們本性善良，因一時鹵莽干犯是次罪行，輕視行為的影響，現已深切反省。報告又指兩名被告均沒有傷人意圖，亦不是作奸犯科，加上他們於案發後分別積極宣揚正確的街頭健身及飛躍道行為。辯方表示，經司法程序後，相信他們日後會更小心謹慎行事。

官指身為教練沒做榜樣

裁判官指唐在案中參與程度最高，屬領導角色，身為飛躍道教練沒有以身作則，因此必須為其言行負責，至於李兆亨則無刑事定罪紀錄，最終分別判處兩人120及80小時社會服務令。

【案件編號：ESCC 1310/23】