爬輕鐵車頂 「唐狗」判社服

【明報專訊】網紅「唐狗」涉於去年12月與另一男跳上輕鐵列車車頂，另於今年初與3男在城門河划艇及攀上地盤天秤頂部使用航拍機拍攝，並在網上發布相關片段。「唐狗」早前與同案一青年承認兩項「故意危害安全的罪行」罪，另再承認各一項「禁止進入限制區域」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」罪，昨在東區裁判法院被判處120小時社會服務令，同案另一男子則被判80小時社會服務令。
被告分別是報稱送貨員唐卓賢（24歲，綽號「唐狗」）及維修技術員李兆亨（24歲）。同案另有3名被告早前已各被判罰款2000元。
辯方引述兩人的感化報告稱內容正面，他們本性善良，因一時鹵莽干犯是次罪行，輕視行為的影響，現已深切反省。報告又指兩名被告均沒有傷人意圖，亦不是作奸犯科，加上他們於案發後分別積極宣揚正確的街頭健身及飛躍道行為。辯方表示，經司法程序後，相信他們日後會更小心謹慎行事。
官指身為教練沒做榜樣
裁判官指唐在案中參與程度最高，屬領導角色，身為飛躍道教練沒有以身作則，因此必須為其言行負責，至於李兆亨則無刑事定罪紀錄，最終分別判處兩人120及80小時社會服務令。
【案件編號：ESCC 1310/23】
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