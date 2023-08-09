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港聞

港聞二

上訴獲減刑3年 銀行職員非法藏槍改囚5年

【明報專訊】一名銀行職員2020年6月被警方發現其元朗住所藏有一支手槍及390發子彈，他去年承認一項無牌管有槍械或彈藥罪，被判囚8年。他不服刑期上訴，爭議原審法官未有充分考慮他是「槍癡」，因此收藏槍械，並指出無證據證明他管有的槍械涉及非法活動。上訴庭昨日聽罷雙方陳辭後，改判上訴人監禁5年，將在3個月內頒判辭。

上訴人陳立明（40歲）聞判一刻表現驚訝，散庭後向旁聽的親友雙手豎起拇指。

上訴人聞判驚訝豎拇指

高院法官李素蘭去年1月以12年為量刑起點，連同認罪扣減後，判監8年。代表上訴人的大律師劉偉聰昨日陳辭時，建議上訴庭改為採納8至10年的量刑起點，爭議案中有證據顯示上訴人在2020年頭完成為期兩個月的槍械課程，取得槍會的證書；其母親的求情信亦提到上訴人自幼是槍癡，原審法官拒接納，但沒有充分解釋理由。

律政司一方則指出，上訴人從各地搜購槍械配件自行組裝，明顯是為避開警方偵查，反映他有非法意圖，即使上訴人是槍癡，亦應循合法途徑取得槍牌，除非上訴庭認為原審法官犯錯，否則毋須改變判刑。

惟律政司一方在上訴庭法官詢問下確認，案中無證據顯示上訴人除無牌管有槍械之外，有其他非法意圖，亦同意若法庭接納上訴人是槍癡，便應調低量刑起點至10年。

【案件編號：CACC32/22】

相關字詞﹕刑期上訴 無牌管有槍械及彈藥

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