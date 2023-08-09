高院推翻原審 瑞士漢擾秩序罪脫不獲訟費

上訴方為律政司，答辯人是瑞士籍Progin Marc Gerard（76歲）。法官杜麗冰判辭指本案控罪元素是社會安寧是否很可能遭破壞，控方依賴環境證供，包括群眾對內地人有敵意，2019年任何香港居民均會意識到針對該內地人的挑釁行為一觸即發，答辯人與群眾關連非關鍵。

官指當時氣氛下自招嫌疑

杜官亦指原審裁判官分析證據出錯，例如原審指答辯人關上遮打大廈的門後，該內地人盯着答辯人，屬不知所措的自然反應；又指答辯人沒阻礙內地人進遮打大廈，是他選擇留在原地；原審評定訟費申請時考慮無關重要的因素，未能準確判斷答辯人自招嫌疑。杜官認為片段顯示答辯人站在內地人前面關上門，顯然自招嫌疑，能「毫不猶豫」地判答辯人不獲訟費。

【案件編號：HCMA 188/22】

（反修例風暴）