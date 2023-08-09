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美食博覽復試食 大會料人流增一成 通關兼通車吸北區內地客 有展商料生意升三成

【明報專訊】「美食博覽2023」下周四（17日）起5日在會展舉行，疫後恢復試食。不少參展商看好今年銷情，有雞煲參展商過去兩年分別以香味、「雞啼」聲吸客，今年改推「1毫子」雞煲兼送機票，並預計生意大升三成。主辦方貿發局料通關及會展站開通等利好因素下，入場人次按年升10%。

展覽只接受電子或八達通付費入場，票價較去年加價5元至30元，而包含「尊貴美食區」的套票售40元；另設訪港人士門票20元、「尊貴美食區」套票30元（見表）。入場人士憑門票可參觀美食博覽、家電家品博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽，以及全新的美食商貿博覽，合共逾1700家展商參與，其中美食博覽有逾700家展商參加；今年新設「醇酒．醉人」主題，引進各地的醇酒佳釀，並特設「韓味道」專區。

新設酒展韓食區

貿發局副總裁張淑芬說，會展站吸引了很多北區居民到場，而從深圳到灣仔只需約45分鐘，加上因應派發消費券，料今年人流較去年多10%。她說，今年有一半展商來自海外，由於國際展覽需9個月時間籌備，故美食商貿博覽回復疫前70%的規模已不錯，有望明年規模全面恢復。

感消費力減 展商未敢加價

前年及去年的美食博覽均因疫情不設試食，貿發局昨舉行傳媒預覽，不少展商已在準備試食。雞煲品牌「樂婷媽媽」繼煮雞煲配抽風機傳香味及播雞啼聲吸客，今年再有新招，推「1毫子雞煲」，以及抽獎送雙人來回曼谷機票。創辦人梁小姐稱，因應恢復試食，市民購買欲提升，預計生意有三成增長，已準備多三成貨品。她說由於消費力減弱，今年不敢調整價格。

安記海味推「$1 『鮑．情．尋』」活動，勝出組別可最多獲得500罐即食鮑魚。董事總經理潘權輝稱，港人習慣節日消費，「平時就慳，美食節、工展會就興奮買嘢」，展場亦有冷氣「唔怕落雨」，料人流及銷情有兩成增長。

日本米商：多了客問來源

場內不乏賣日本食品的展商，美利米業賣多款日本米，業務經理朱麗儀稱近日多了顧客「問多咗來源」，故準備圖表講解產地；她指種米與水產的用水不同源，「一定冇海鮮咁受影響」，但為讓消費者安心，公司已採購日本北部食米，又強調2011年起當局會檢查所有日本米的輻射。

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