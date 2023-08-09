工作勞損調查 七成清潔工怕影響生計抱恙上班

「關注草根生活聯盟」上月以電話或實地訪問210名在旺角、深水埗工作的清潔工人，分析工人的身體勞損、工作狀况及獲得的醫療支援，86.7%受訪者曾長期感到身體疲勞、酸痛或關節活動受限，當中98.9%認為這些身體狀况與工作有關，逾半表示情况已持續多於一年，最常見是雙膝勞損，其次為手肘或前臂，最大影響為身體容易疲倦，其次為影響睡眠質素。

調查亦發現除長期痛症以外，有51.7%的工人過往一年曾因工受傷，當中最常見的原因是被垃圾割傷，其次是搬運垃圾時受傷；另外，有85.6%受訪者每天工作8小時或以上，81.7%每周僅一天休息。

70歲清潔工人成哥稱，自己為生計「打兩份工」，在康文署及食環署任外判清潔工，每周需連續6天每天工作逾13小時，雙膝出現關節勞損及骨質疏鬆，早於2014年到政府骨科求診，至今仍未能排期做手術，期望盡快獲得治療。

多數只批一天病假 未獲津貼

關注草根生活聯盟組織幹事許垣桓指出，現時合約清潔工人需獲醫生開出連續至少4天的病假，才可獲得疾病津貼，然而工人求診時，一般只獲簽發一天半天病假，稱他們身體不適下仍照常工作可謂常態。她建議政府擴大流動醫療車的服務範圍，方便清潔工人求診，亦應主動接觸清潔工人，加強他們健康意識，另外亦應教導公眾妥善處理垃圾，減少工人被垃圾𠝹傷的情况。