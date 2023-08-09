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港聞二

住客：石屎一嚿嚿跌落嚟 堆積平台

【明報專訊】涉事新興大廈17樓棚架圍網發現破洞，該層住客楊小姐單位面向彌敦道，一開窗就是建築平台及圍網。她指近來施工頻密，估計平台上石屎是「樓上揼完之後跌咗落嚟」、「做工程跌落嚟，一嚿接一嚿，好大聲」，上周起「石屎跌落嚟都冇執」，前日下午仍見大量石屎堆積平台，最大約近手掌般大，大部分約為雞蛋般大，至昨下午已被清理。她稱事發時自己外出，昨早10時許有警員到該層調查。

施工致無法開窗 鼠蟲為患 噪音滋擾 「真係唔住得」

她說曾見有人在平台走動，但未見有人鑿石屎。她指單位原可開窗曬到太陽，但裝修以來不能開窗，空氣不流通，只可開冷氣，亦未能曬衣服，又不斷有蚊、曱甴、老鼠出現，木板滴水引來木蝨，「咬到成身都係」，而日間裝修嘈音令人無法入睡，「真係唔住得」，令人煩躁。她指裝修原只稱為期兩三月，但目前已圍封大半年才開始施工，相信完工日遙遙無期。她曾向管理處反映，但對方亦說不清楚，着她向「最大嗰個管理員」投訴。

她稱已在該大廈居住約3至4年，對於大廈內部多處有石屎剝落、露出鋼筋，她感害怕，「梗係擔心啦，唔擔心都唔會搬啦」。她又說該廈連升降機亦自去年起不時故障，「一個月實壞一部」，「冇壞都有啲聲，搭都覺得驚」，故正另覓住所。

多年未遵強驗 延期申請獲批

新興大廈樓齡57年，屋宇署於2018及2019年兩次發出驗樓通知，至今未獲遵從。大廈走廊張貼告示指業主立案法團將於下周二開會，匯報強制驗樓集資情况及工程進度。另一告示列明有關工程費4914萬元，分3期繳付。據集資交款表，248名業主中，超過九成五已繳第一期費用，近半業主已繳第二期，約一成業主交齊所有費用。

市建局回應稱，新興大廈2018年10月遞交「樓宇更新大行動2.0」申請，2019年7月獲發「原則上批准通知書」。法團同年11月出標聘請工程顧問公司，但受疫情影響，一直未能召開業主大會商討揀選及委聘顧問；延誤至去年8月招標聘請工程承辦商，市建局曾向申請人發出進度延期批准。法團今年2月舉行業主大會聘請工程承辦商，3月批出合約開展工程。

相關字詞﹕石屎剝落 新興大廈

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