大廈墮石屎擊穿巴士頂 拘搭棚負責人 17樓圍網現破洞 屋宇署：墮下物為已拆卸批盪

屋宇署稱初步懷疑墜下的批盪屬承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪，整體樓宇結構沒明顯危險。署方會調查事件，如發現違反《建築物條例》，將採取行動 ，包括檢控或紀律處分違法者或註冊承建商。

署方稱，承建商已按其指示清除棚架上其餘外牆批盪碎片，並會重新檢查棚架安全，確定外圍保護網及帆布等無受損。屋宇署亦要求註冊檢驗人員檢視施工安排，待各項改善措施完成後才可復工。

現場為旺角彌敦道603號新興大廈，有外牆工程，搭起棚架並有綠色圍網包圍。昨早9時許，警方接獲巴士車長報案，指巴士駛至上址時車頂被約25乘25厘米石屎擊中。現場消息稱該巴士為由黃埔開出的30X線。

車頂留大窿 石屎散走廊座椅

根據讀者提供照片，石屎穿過車頂，留下破洞，石屎碎散落在上層車廂走廊及椅上。警方及屋宇署接報到場視察。九巴回覆稱，車長協助乘客轉乘其他巴士，涉事巴士會回車廠修理。警方事後圍封新興大廈對開一段彌敦道慢線，5個巴士站暫停使用。

據悉事發時未有工程進行，警方於大廈17樓圍網發現破洞，正調查石屎從何處墮下。大廈升降機內貼有通告，指上月10日起將展開外牆打鑿工程，呼籲住戶關好門窗。

現場所見，大廈17樓外有木板搭成的臨時建築平台，昨午有3名裝修工在平台上清理，清理出的石屎碎片盛滿藍色大膠桶。平台外圍除有包圍整棟大廈的綠色圍網，另有藍白帆布圍封，惟帆布被𠝹開，露出破洞。在場工人估計石屎從高處墮下撞到平台木板，再反彈穿過帆布、擊破外層綠色圍網，直墮巴士車頂。

工程師料衝力180磅 中頭可致命

英國機械工程師學會院士盧覺強指出，若石屎厚5厘米，重量約為8公斤，墜落速度可達每小時108公里。若石屎從17樓下墜，3秒已可到達車頂，衝擊力達180磅（約82公斤），砸中頭部可致命。

結構工程師倪學仁表示，現時大部分大廈採用雙棚架，上面可放置木板平台讓工人走動，再以藍白色帆布及綠色布網圍起。棚架外層每15米設有一道斜棚，即使有物件不慎掉下，通常都只會順著綠色網跌在斜棚上，甚少跌出棚外。他估計涉事布網可能穿了，或安裝時綁得不夠緊，導致有石屎掉出來。倪指工人拆下石屎放在平台，通常會每日用麻包袋運走，若放過夜容易惹來蛇蟲鼠蟻。

上月29日，新興大廈一樓簷蓬亦有石屎塌下，面積約50乘30厘米，掉在大廈對開巴士站，無人受傷。

金禧大廈塌石屎 10年未遵強驗

此外，昨晚8時許，灣仔駱克道397號樓齡近59年的金禧大廈簷篷一塊1米乘1.5米石屎剝落，無人受傷，簷篷底有鋼筋外露。屋宇署2013年11月曾就該廈公用部分發出強制驗樓通知，至今未獲遵辦。