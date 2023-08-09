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港聞

港聞二

國安處帶走郭鳳儀父母問話 警：行動仍在進行

【明報專訊】警方國安處上月初懸紅通緝涉違反《港區國安法》的8名海外港人，昨早帶走被通緝者郭鳳儀（圖）的父親郭賢生及母親李健問話，調查他們是否仍然與郭鳳儀有任何形式的聯絡、有否金錢往來。兩人同日獲准離開警署，無被拘捕。

警方回覆稱，警務處國家安全處昨在新界帶走一男一女調查，他們涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為；相關行動仍在進行，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。警方重申行動會按實際情况依法處理。

警方早前稱，郭鳳儀以「香港民主委員會」執行總監身分請求外國制裁中國及香港特區，涉嫌干犯《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。郭今年亦曾推動美國政府通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，以重新審視或撤銷香港駐美國經貿辦的特殊地位。警方資料顯示郭鳳儀於2020年1月離港，現時身處美國。

警方國安處上月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日至少曾會見18人，包括羅冠聰父母及兄長、蒙兆達兄嫂及侄兒、郭榮鏗父母及兄嫂、袁弓夷前妻、4名子女和媳婦，以及郭鳳儀父母；8名被通緝者中剩許智峯、任建峰和劉祖廸的家人暫無消息指被國安處帶走調查。

餘3被通緝者家人未被帶走

另外，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式（App），稱該程式涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的前香港眾志創黨主席羅冠聰，從事危害國安活動。警方就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。

相關字詞﹕國安處通緝 郭鳳儀

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