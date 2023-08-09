JUPAS今放榜 93%達門檻者獲取錄

今屆3名DSE「超級狀元」中，聖保羅男女中學藍仲宏將赴英國劍橋大學升學，同校古冰心早前選讀港大醫科，皇仁書院「超級狀元」羅澤嘉則揀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修）。

3狀元讀醫2揀港大1選中大

德望學校狀元鄭苡晴獲蘇格蘭格拉斯哥大學和另一間英國大學「有條件取錄」，早前未決定去留。鄭昨日回覆本報稱決定留港讀港大醫科，主要希望日後留港工作，因考慮到環境較熟悉，相信工作較順利，又稱聽聞英國公營醫療機構資源不足；亦考慮到港大醫科推出新的「傑出醫科學人」路徑（track），第三年「增潤學年」赴海外讀醫學研究碩士，屆時可嘗試不同路向。

港大及中大昨日分別發稿提及取錄尖子情况。港大稱，該校透過聯招吸納多名尖子，包括兩名超級狀元以及近半6科5**「榜眼」（7名）和5科5**「探花」（14名），將入讀醫科、工商管理學（國際商業及環球管理）、牙醫、理學士（言語及語言病理學）等課程。

中大則稱，以最佳5科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首100名尖子中，逾五成獲中大取錄，比例為全港院校最高；他們將入讀的課程包括「人工智能：系統與科技」、「文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）」、環球商業學、教育學士（數學及數學教育）等。

89% Band A 相若去年

根據大學聯招處，本年度有39,948名大學聯招申請人，16,149（40.43%）獲八大、都大學士及教大資助高級文憑，89.7%屬第一組別（Band A），與上屆相若；3692人派獲「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）自資學士學位。其他院校收生持續，恒生大學稱發出約1700個課程取錄通知（不包括SSSDP），逾700名學生確認取錄，與去年相若，所有學士仍接受本地生申請。職業訓練局稱，歡迎中六生透過「VTC中六入學申請平台」申請入讀，部分校園開放報名及查詢。