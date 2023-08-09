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港聞

港聞二

華納警告後餐廳註冊 大狀：商標非「大晒」

【明報專訊】法官昨日頒令批准華納申請註銷「9 3/4 Cafe」商標。根據知識產權署網頁資料，涉案旺角餐廳（2017年9月開業）於2017年10月註冊「9 3/4 Cafe」商標，註冊屆滿日期為2027年10月；餐廳註冊前曾被華納警告。大律師陸偉雄回應本報查詢時稱，知識產權署處理申請個案時，未必掌握所有資料，但當案件帶上法庭審理後，用「顯微鏡、放大鏡」審視有關資料，一旦發現涉及侵權行為，可要求註銷有關商標，故並非註冊商標後「就大晒」。

哈利波特詞典網上免費覽 美法院禁出版

陸偉雄又指，若有關人士不遵從法庭禁令，可構成刑事行為，由執達主任帶上法庭以待懲處，因此市民註冊商標前宜先搜查資料，了解是否已出現同類型商標，才是負責任態度，亦可避免日後面對訴訟的風險。

侵權其中一種是侵犯知識產權（Intellectual Property），常見例子有侵犯版權（copyrights）及侵犯商標（trademarks）等。翻查資料，華納於2007年與《哈利波特》小說作者J.K.羅琳在美國控訴出版商RDR Books，指對方為圖利編製「哈利波特」詞典，作為理解哈利波特魔幻世界的「指南」，供大眾免費網上閱覽，構成侵犯版權；最終美國地方法院對原訴作出有利的裁決，禁止該詞典出版。

「洪瑞珍」告港版洪瑞珍獲賠償

此外，經營台灣「洪瑞珍三文治」的公司曾入稟本地法院，控告港版「洪瑞珍」的廠商和店家侵犯知識產權，高院2020年頒布聲明，禁制被告繼續使用「洪瑞珍」或與之相似的中英文名稱，並須賠償。

相關字詞﹕商標侵權 哈利波特 華納兄弟

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