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港聞

港聞二

華納告哈利波特主題餐廳 官裁侵權須註銷商標

【明報專訊】電影《哈利波特》風靡全球，以電影內道具、場景、咒語及專有名詞等招徠的旺角餐廳「9 3/4 Cafe」於2019年被華納兄弟有限公司入稟，指控餐廳侵犯版權。高院昨日開庭審理，在被告公司及兩名時任董事缺席下，裁定餐廳侵權，頒令禁止餐廳繼續使用華納的所有商標、混淆他人餐廳是獲電影公司授權經營，批准華納申請註銷餐廳商標，以及餐廳須披露收益供日後索償之用。

本案原告為華納兄弟娛樂公司，被告為在旺角經營9 3/4 Cafe的D.K.A.J Limited及4名時任董事程啟廉、曾朝陽、溫展揚及梁展熙。曾、梁兩人早前與原告達成和解，餘下3名被告昨缺席審訊。庭上透露，9 3/4 Cafe於2017年9月成立，華納同年曾去信警告餐廳涉侵權行為，不久餐廳將「9 3/4 Cafe」註冊為商標（詳見另稿）。

取名「9 3/4 Cafe」

門貼告示稱無關

涉案餐廳昨日如常營業，門外貼有告示「本餐廳與Warner Bros. Entertainment （華納兄弟娛樂）或Harry Potter（《哈利波特》）或J.K. Rowling（J.K.羅琳，《哈利波特》作者）並無任何關係」。本報記者昨到餐廳觀察，餐廳放有與電影道具「飛天掃帚」、「魔杖」相似裝飾，並有一個半嵌牆壁、載有行李箱的手推車擺設供「打卡」，與經典電影場景「九又四分之三月台」陳設相似；餐廳另外有售電影中出現的飲品奶油啤酒（Butter Beer）。當時餐廳員工表示負責人不在店內。本報至截稿前未能聯絡餐廳負責人。

原告昨日陳辭指出，被告侵犯原告在港的註冊商標，包括餐廳商標對應電影中「九又四分之三月台」，餐廳曾於facebook帖文表示「一聽到分數，作為《哈利波特》粉絲，係咪好敏感呢」、菜單中出現「麻瓜」、「海格」等原告商標，以及餐廳擺設不少與《哈利波特》有關的物品，但未能解釋是否正版。

牆飾仿魔杖飛天掃帚

菜單有「麻瓜」「海格」

原告亦指，被告侵犯版權，如餐廳展示電影知名場景中使用的手推車、行李等，以及葛來分多盾徽及霍格華茲盾徽的物品，要求法庭頒布一系列命令，包括被告須移除所有實體及網上的侵權物品、註銷餐廳商標及賠償。

稱手推車場景如原著

官：令人誤會獲授權

法官陸啟康昨日裁決稱，《哈利波特》中人物及學院名稱是已註冊商標，餐廳自2017年9月未獲原告授權下經營，被告亦無解釋使用商標的來源，當中「手推車」場景與原著相同，令人誤會被告是獲官方授權使用商標經營的餐廳。陸官最終裁定被告構成假冒侵權行為，並頒布相關命令。

【案件編號：HCIP 67/19】

相關字詞﹕禁制令 餐廳 哈利波特 侵權

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