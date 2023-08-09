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港聞

港聞一

採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」

【明報專訊】我們今次到東京及福島縣採訪，在福島採訪時間只有三日兩夜，除了數個預約訪問外，還需走訪沿岸多個受核事故影響的地方，行程緊湊，加上福島縣幅員闊，公共交通班次疏落，車程動輒一小時以上，部分到訪之處沒有公共交通工具抵達，因此我們選擇租車自駕。今次行程，我除了攝影工作，還要兼任「車手」，在漫長又空蕩的公路行駛，文字記者和翻譯員相繼不敵睡魔「倒下」，手握軚盤的需全神貫注，將大家安全送抵目的地。

翻譯員負傷堅持隨行 貫徹日本人處事態度

計劃趕不上變化，就在行程第一天、第一個訪問期間，日籍翻譯員Roto意外撞向硬物，下巴位置大量流血。當時剛開始為受訪者拍照，受訪者見狀隨即做出「T」字手勢終止訪問，着我們駕車送他到醫院急救。Roto最終需在下巴位置縫14針，但他還能打趣道：至少還能說話，不然便無法工作。整個行程Roto仍堅持隨行，貫徹日本人的處事態度。

不過當日下午的行程需取消，翌日還得早上6時出發，載Roto返回距離下榻地方一個半小時車程的醫院覆診，幸好Roto無大礙。一整天的採訪及拍攝耗費心神，加上意料之外的行程，此時或多或少會懷念搭車的好處。

明報記者

（福島核污水．系列二）

福島核污水系列

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