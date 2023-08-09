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6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票

【明報專訊】3．11海嘯重災區的福島縣南相馬市，上月底舉辦新冠疫情後最大規模的「相馬野馬追」，這項擁有逾千年歷史的馬術祭典，吸引了國內外不少遊客重臨。其中第二日慶典期間氣溫一度錄得33℃，根據日媒《河北新報》估計，無礙場內外逾6萬名群眾參與。本報記者到福島採訪適逢盛事，看到曾是海嘯重災區的地方再現人聲鼎沸，而受訪居民、遊客異口同聲說，他們相聚福島便是對這地方投予信心一票，其中相馬居民佐佐木先生多年來均參與盛會，稱不擔心排放核污水會影響旅客到福島意欲，「遊客到來是為了認識這個地區，與是否排放核污水關係不大」。

記者現場所見，約400名穿著傳統武士鎧甲的騎兵沿着街道策騎巡遊，參與在「雲雀ヶ原祭場地」的鎧甲賽馬及神旗爭奪戰。參與的有海內外遊人，來自山口縣的河村女士認為，處理核污水是必然面對的現實問題，「世界各地同樣以排放形式處理」，加上國際專家確認氚對人體無害，相信日本政府已衡量安全與發展，為騰出更多土地復興福島而作出此「艱難決定」。

「騎兵聲音愈大，代表福島市民安好」

已移民美國的新井女士返回日本，帶同小孩參與祭典。她認為只要國際原子能機構持續監察，料排放核污水對福島應影響不大，無論是旅遊或漁農業；她又認為有當地媒體挑起群眾擔憂的做法不恰當，「應該報道真相與事實」。巡遊期間場內外不時傳來騎兵吶喊聲，新井稱「（騎兵）聲音愈大，代表福島市民安好」，指即使外間自2011年起多番醜化福島，相信居民會以這「充滿幹勁及活力的聲音」反駁外間的誤解。

鄰縣客料排核水無損意欲 明年續訪

埼玉縣居民深田先生自駕遊近6小時到福島參與盛事，稱即使第五次參與仍然感到興奮，指騎兵身穿傳統鎧甲，加上途經神社，好像把南相馬市各地群眾連繫一起，亦是很好的機會讓下一代承傳文化。他認為日方及國際組織已驗證「處理水」合乎國際標準，相信日本政府會排放符合標準的「處理水」，故不擔心相關計劃會影響當地旅遊業，並說自己明年會繼續到福島參與活動。

（福島核污水．系列二）

福島核污水系列

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