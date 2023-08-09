問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令

福島縣政府：「處理水」是整個日本問題

因應日本國內和海外有不同意見，仙台市政府回覆表示，期望日本政府在安全前提下決定「處理水」的處理方式，並繼續提供準確及容易理解的資訊，以便大眾和國際社會了解相關情况。

茨城縣政府回應本報，引用知事大井川和彦在上月20日例行記者會說法，指當地出口至本港的水產加工食品比例不高，料本港禁令對茨城縣影響有限，惟他期望本港實施禁令是基於科學依據。大井川和彦當日又說，茨城縣有部分海參及鮑魚等出口至香港及內地，不排除兩地限制措施會影響消費者，認為政府要持續依據國際原子能機構的報告解說，防止出現實施禁令情况；又着日本政府承擔責任，就水產品信譽受損向受影響者提供適當支持。

千葉縣促向海外發布準確資訊 確保不損旅業

被問到日本國內外對「處理水」仍存反對意見及安全憂慮，縣政府會如何提升當地產品的安全性和吸引力，千葉縣政府指知事熊谷俊人在上月13日例行記者會稱，相信日本政府排放「處理水」到大海的決定是基於具科學依據的專家報告，故一直要求政府確保「處理水」的安全，並以科學依據發布準確資訊，尤其是向海外出口地區發布的信息最重要。他並促請當局採取切實措施，確保排放計劃不會影響旅遊業。

（福島核污水．系列二）

福島核污水系列

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