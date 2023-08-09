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港聞一

南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」

【明報專訊】日本政府決定排放核污水後引起當地政界的迴響，港府已表明，日本政府一旦傾倒污水，便禁制日本10都縣水產品進口。有受本港禁令涵蓋的都縣政府回覆，相信排放計劃有科學根據，期望日本政府向海外出口地區加強發布資訊（見另稿）。相反，飽受海嘯及核事故影響的南相馬市，前市長、現任市議會議員櫻井勝延認為，日本政府在未經漁民同意下排放屬「濫權」，但認為中國大陸及香港對日本食品採取限制措施，與中美、中日關係緊張有關。

明報記者 施晉宇 賴俊傑福島、東京報道

核污水排放計劃在福島縣受災區引起不少迴響，福島南相馬市前市長、現任市議會議員櫻井勝延（圖）接受本報專訪，提到核事故後數年，日方和東京電力曾與福島縣漁業代表達成協議，獲相關人等同意才會處理核污水，批評日本政府單方面決定排放屬「濫權」；而持續排放輻射物質污染海洋下，最終「整個日本都要承受後果」。中國大陸政府及港府先後因應排放決定，對日本10都縣提出食品或水產品禁令，被問到是否涉及政治角力，櫻井勝延認為，美國擔心作為第二大經濟體的中國崛起，嘗試在以西方國家為首的經貿市場排除中國，在這前提下，他相信中國政府是考慮到日本與美國及西方國家關係良好，而影響到中國對日本產品推出禁令的決定。

未經漁民同意排放 「全國承受後果」

2011年東北大地震發生後，福島核泄漏事故禍及約30公里外的南相馬市。時任南相馬市市長櫻井勝延當時拍片批評日方救災不力，促請國際社會支援，同年獲選為美國《時代》雜誌百大人物。事隔10​多年，日本政府提出核污水排放計劃，櫻井勝延估計，當局擔心福島第一核電站內逾千個巨型儲水缸存在，會對當局提倡「復興福島」帶來負面形象，難以吸引民眾前往居住或旅遊，因此大力推動排放核污水計劃。他形容計劃屬「政治決定」，質疑日本當局大可購入核電站附近土地，興建更多儲水缸擺放核污水，現在卻以最便宜的方式解決。

料當局憂逾千水缸阻「復興福島」

屬無黨派的櫻井勝延於2010年至2018年兩度出任南相馬市市長。他提到福島第一核電站廢棄反應堆機組的進度緩慢，「惟一日未完成，核污水依舊每天產生」，促請政府對症下藥解決核污水來源，否則問題只會一拖再拖，不禁令人懷疑日方重啟核電的意圖，形容政府一連串行動只是一場「政治表演」。他又認為，日本社會出現權力分配不均的問題，很多政策傾向以「日本經濟團體聯合會」等商界領袖為首的組織，成員大多將個人或企業的利益凌駕日本民眾利益之上，否則核電一早就在日本遭廢除。

斥用「處理水」等字眼淡化輻射影響

在日本岩手大學農學部畢業的櫻井勝延，形容排放核污水的處理方式「史無前例」，沒有人能確保排放後的安全性；批評日方使用「處理水」等字眼修飾，試圖淡化輻射物質對人體影響，「即使對人體無即時衝擊，難保10年後同樣安全」。他又擔心漁民生計在一年內即受影響，「魚價將會大跌，福島水產品聲譽再度受損」；並反對日方斥資800億日圓（約44億港元）設立補償基金支援漁民，稱「不能以金錢解決問題」，指如果福島漁民接受以錢作補償，其他縣市會不屑福島縣漁民。

面對中方批評日方擬排放核污水，日方曾稱國際原子能機構報告獲中國在內的專家共識，櫻井勝延表示，雖然國際原子能機構有各地的成員國，但資金主要來自美國及日本等國家，因此即使機構聲稱「科學上安全」，中國仍然保持「懷疑」態度。他認為日方排放的決定太倉卒，促請各國放下立場，就日本核污水處理方式共同商討最佳對策。

（福島核污水．系列二）

福島核污水系列

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