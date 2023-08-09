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【Emily】中環去銅鑼灣 的士話「要過海」拒載 內地人拍片 有司機索價200

【明報專訊】唔少內地旅客近日接連喺社交平台投訴，話喺香港搭的士被拒載或濫收車費，前幾日就有內地網民拍片記錄經歷。網民喺中環蘭桂坊截的士去銅鑼灣，接連遇上至少3個無按表收費、口頭開價嘅的士司機，有司機索價200元，更有司機訛稱要「過海」。翻查數據，交通諮詢委員會交通投訴組今年首季收到2476宗有關的士服務投訴，按季升14.8%，較舊年同期升咗144.4%，其中濫收車費投訴按季升13.6%，較舊年同期更加係升咗3倍幾。

運輸署回覆話，今年上半年收到125宗濫收車費投訴，涉及「兜路」嘅有94宗；兩地於2月初通關，第二季投訴數字較首季微升，濫收車費投訴第二季多咗31宗，「兜路」投訴多咗8宗。

首季濫收費投訴較去年升逾3倍

有內地網民周日（6日）喺抖音分享短片，話上網搜尋過由中環蘭桂坊去銅鑼灣一間酒店距離大約5公里，正常的士咪表價應該約60元，但當佢嘗試喺擺花街截車，有司機聲稱去銅鑼灣要過海而拒載，另有司機話要收200元同150元，最後有司機開價100元，雖然未有按表收費，但拍片者都選擇咗上車。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強同Emily講，相信行行都有壞分子，業界都支持多啲「放蛇」執法，唔希望一小撮人影響旅客對的士服務同對香港嘅形象。根據《道路交通條例》，濫收車費同拒載最高可被罰款1萬元同監禁半年；而政府上月向立法會提交的士司機違例記分制嘅條例草案，濫收車費會被記10分，兩年內累積15分或以上，會被停牌3個月，重犯停牌半年。

警方回覆話一直留意並打擊的士司機嘅不法行為，會繼續根據情報及行動優次執法。

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