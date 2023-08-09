【Emily】中環去銅鑼灣 的士話「要過海」拒載 內地人拍片 有司機索價200

運輸署回覆話，今年上半年收到125宗濫收車費投訴，涉及「兜路」嘅有94宗；兩地於2月初通關，第二季投訴數字較首季微升，濫收車費投訴第二季多咗31宗，「兜路」投訴多咗8宗。

首季濫收費投訴較去年升逾3倍

有內地網民周日（6日）喺抖音分享短片，話上網搜尋過由中環蘭桂坊去銅鑼灣一間酒店距離大約5公里，正常的士咪表價應該約60元，但當佢嘗試喺擺花街截車，有司機聲稱去銅鑼灣要過海而拒載，另有司機話要收200元同150元，最後有司機開價100元，雖然未有按表收費，但拍片者都選擇咗上車。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強同Emily講，相信行行都有壞分子，業界都支持多啲「放蛇」執法，唔希望一小撮人影響旅客對的士服務同對香港嘅形象。根據《道路交通條例》，濫收車費同拒載最高可被罰款1萬元同監禁半年；而政府上月向立法會提交的士司機違例記分制嘅條例草案，濫收車費會被記10分，兩年內累積15分或以上，會被停牌3個月，重犯停牌半年。

警方回覆話一直留意並打擊的士司機嘅不法行為，會繼續根據情報及行動優次執法。