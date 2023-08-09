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港聞

港聞二

世警會健兒歸港 陳國基斥亂港勢力抹黑

【明報專訊】本港紀律部隊早前派代表團赴加拿大參加世界警察及消防運動會，昨午回港，政府在機場舉行儀式迎接，多名高官及立法會議員到場。政務司長陳國基致辭時譴責當地有「別有用心的人」向代表團叫囂，大肆抹黑紀律部隊，讚揚代表團臨危不亂、沉着應對，「用實際行動向世界說好香港故事」。

港澳辦批政治炒作 國安公署：末路掙扎

代表團早前在加拿大溫尼辟（Winnipeg）遇上當地港人組織示威，雙方口角；當地亦有國會議員譴責政府容許香港警察入境。陳國基說，事件印證一些亂港勢力「死心不息」趁機作亂，藉不同場合及藉口抹黑攻擊香港，破壞香港的國際形象及繁榮穩定，不能低估他們危害國安及影響香港穩定的風險，要認清其「卑劣真面目」。

港澳辦發聲明，批評一小撮「反中亂港分子」藉世警會肆意政治炒作，「喪心病狂地抹黑攻擊」紀律部隊，證明紀律部隊是他們從事罪惡活動的「強大剋星」。

駐港國安公署在聲明中稱，「反中亂港分子」在當地滋擾代表團是「徒勞的叫囂和宣泄」，充分暴露其「負隅頑抗心態和走向末路的掙扎」，密切關注內外反中亂港分子動向。中聯辦發聲明譴責「竄逃海外的反中亂港分子、部分美西方政客和反華組織」惡意挑釁攻擊香港紀律部隊代表團，企圖貶損警隊形象及抹黑國安法。

全國政協常委龔俊龍與多名全國政協委員如劉江華、關百豪等，先後發聲明祝賀警隊健兒凱旋，其中施清流除祝賀外，亦「譴責亂港分子抹黑搗亂」。

港奪97金90銀88銅

香港警方、海關、懲教署和消防共派出350人參與世警會，摘下97金、90銀及88銅共275面獎牌，其中警司黃月枝分別打破女子5000米及1萬米50至54歲組別紀錄，警署警長林華平摘下6金。

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