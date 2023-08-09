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港聞

港聞二

稱國安法後萌退初選 鄒：拒離棄群眾而留

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第101天審訊。被告鄒家成憶述，《港區國安法》頒布後曾想過退出初選，他認為自己過往對政府批評比較尖銳，所提倡的香港民族主義或會「被扭曲」成分裂國家和港獨言論。他形容國安法涵蓋範圍廣，字眼模糊，且刑罰很重，他當時如同「盲人摸象」，惟考慮過後，「我發覺我根本做唔出退選嘅決定，我覺得我無法離群眾而去」，決定繼續參選。他作供期間一度哽咽拭淚。

鄒家成第三日自辯談及，2020年6月發起「墨落無悔」聲明後，曾指示團隊成員以他和另兩名發起人、即被告張可森和梁晃維名義草擬信息，向初選組織方交代聯署人數及聲明內容，信息由張可森發送。庭上展示，信息由前民主動力召集人趙家賢轉發到初選組織者群組，提及聲明發起逾一周，共39名以上參選人以個人及政黨名義簽署，信息指「初選原設共同綱領」並有意「運用包括否決權」，若然沒有綱領，恐怕初選淪為議席的「分餅機」。

「墨落」展初選意志 免淪分餅機

鄒解釋，聲明旨在展現抗爭意志，若無法展示意志，初選會失去意義，「不如抽籤就算啦」。他說新界東初選曾發生爭拗，印象中有街工成員稱杯葛初選，打算落敗後續出選立法會。而且，當時有大黨拒簽和批評聲明令政治素人擔心，不肯定大黨不認同否決權抑或有意反悔出選，認為「無乜保障」。鄒說，組織方最後沒回應上述信息。

同月，鄒宣布參加初選，對於提名表上列明擁護《基本法》，他自言效忠一本能夠產生憲法功能的基本法，「擁護」和「效忠」則涉及私人情感和個人信仰。他又說，參選帖文提到「赤化」、「沉淪」等字眼，沒有打倒政府的意思。

憂倡香港民族主義被指港獨

國安法於2020年6月30日公布，鄒憶述當晚和參選團隊研究條文，判斷參選人或會因過往言論被捕，而鄒曾對體制及政府發表較尖銳的批評，香港民族主義或會被扭曲成分裂國家及港獨言論。他認為國安法涵蓋範圍很廣，條文字眼模糊，加上刑罰很重，他們如同盲人摸象，令他一度萌生退出初選念頭，但處理情緒和考慮過後，因感無法離群眾而去，於是繼續參選。鄒此時在庭上哽咽，用紙巾拭淚。

鄒供稱，他某夜致電團隊成員稱「不如繼續（參選）」，對方說「全部人都ready（準備好），爭你一個」，鄒遂指示通知團隊開會。鄒表示他們重新尋覓參選意義，並認為參選本身就是意義，他亦將「民族抗暴」的選舉口號改為「抗擊暴政」，以免違法。法官陳慶偉稱明白鄒欲緩和論調，但口號看來一樣。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕高等法院 鄒家成 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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