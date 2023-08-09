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港聞二

點名Tg連登多流出影像 回應刪除要求欠效率 個案：要求移除 管理員索「着數」

【明報專訊】網上平台充斥未經同意下被發布的私密影像，風雨蘭點名Telegram和連登討論區，指有關平台的影像性暴力內容氾濫，風雨蘭在處理「下架支援」要求刪相刪片時追蹤不到發布者，平台回應時亦有欠效率。風雨蘭引述曾自行聯絡群組管理員要求移除影像的求助人稱，曾被要求提供相片證明身分和「着數」作回報，令求助人難堪。

風雨蘭資深倡議主任簡敏棋表示，Telegram上的群組信息容易被轉發至多個附屬群組，信息經常附帶內容農場連結，含有當事人個人資料及捏造的故事。她說，雖然平台設有守則及投訴渠道，但未能有效率地回應和處理下架要求。

Tg連登截稿前未回覆

簡敏棋指出，由於連登討論區使用條款列明，不得於帖文內直接張貼成人圖片或影片，不少發布者會上傳影像至影像託管網站或網絡相簿，再發布連結。有關網站通常毋須登記便可使用，令追蹤發布源頭有難度。本報記者正向Telegram和連登查詢刪相刪片要求的處理方法，截稿前未獲回覆。

風雨蘭引述兩名求助人的經歷，其中Nick（化名）的私密影像在有3萬至4萬人的Telegram群組流出，Nick曾自行向群組管理員要求移除影像，但遭反問「你有啲咩證明你係本人？你影啲相畀我睇囉！」和要求他提供「着數」，令他難堪。

另一求助人Jess（化名）則被前度伴侶將相片和影片發布到連登，受困擾逾兩年。她表示曾報警和要求連登刪除，惟均未獲處理。風雨蘭引述Jess稱，「作為當事人，只能夠睇住啲片不斷被人流出，自己乜嘢都做唔到，嗰種無助，未經歷過嘅人係唔會明白！」

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