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港聞二

刪除流出私密片求助升 團體促私隱署主動援手

【明報專訊】性暴力受害人支援機構風雨蘭昨公布，過去兩年共處理646宗影像性暴力求助個案，其中171宗涉及共1342項未經同意下發布到網上的私密影像內容提供「下架支援」，當中89%獲刪除。求助人以女性為主，逾四成認識發布人。風雨蘭表示，部分個案曾求助私隱專員公署，惟受理情况不一，促請公署檢視條例定義並積極處理。私隱署回覆稱，有留意相關報道，會網上巡查和跟進。

風雨蘭提供的影像性暴力下架支援，服務16歲或以上、未經同意發放私密影像的受害人。風雨蘭會要求平台移除，失敗會聯絡其他機構協助，包括私隱專員公署、網域註冊商等跟進。

四成求助人認識發布者

風雨蘭在2021年4月至今年3月共支援171宗求助個案，逾七成求助人為女性，男性和不願透露者則分別佔22.2%和6.4%。逾四成求助人與發布者相識，包括親密伴侶、網友；三成人不知對方身分。近四成求助人稱，同意拍攝影像但未允許分享、分別有逾三成人稱不知情下或未授權下被分享、近兩成人稱受威脅下被分享或拍攝。

風雨蘭資深倡議主任簡敏棋稱求助數字呈上升趨勢，部分影像刪除後再於其他平台發現，而近一年有更多在網上平台售賣相片者求助，稱相片流傳到其他網站。

網上賣相者稱相片流傳

跟進個案涉及的1342項私密影像內容中，42%遭發布到色情網站，社交媒體平台和搜尋引擎均逾兩成，其餘則發布到內容農場和影像託管網站。回應移除要求比率，色情網站不足八成，內容農場和社交媒體則為90%和94.3%。簡表示，色情網站營運商對於相關問題意識薄弱，少有針對未經同意發布私密影像的規定，部分網站亦拒絕移除或未能聯繫。

簡敏棋稱，有求助人曾考慮或曾向私隱署求助。若要求刪除失敗，風雨蘭亦會聯絡私隱署，但曾獲回覆稱私密影像發布時未涉名字和電話等個人資料，即使涉及容貌亦難按條例跟進。不過，簡表示亦曾有求助人稱獲公署受理個案，並發出移除通知，反映處理方法不一，促請公署進一步檢視私密影像在什麼層面可被定義為個人資料，並以更積極的方式協助受害人處理事件。

公署：影像可辨身分

視同個人資料

私隱公署回覆本報查詢稱，私密影像是否構成個人資料需視乎是否可供其他人識辨資料當事人的身分。公署亦稱，有留意到相關報道，會作出網上巡查和跟進；如接獲的投訴個案不涉《私隱條例》，但可能觸犯其他罪行，會在同意下轉介警方調查。

條例2021年生效 兩宗定罪

涵蓋影像性暴力的《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日生效，根據風雨蘭資料，警方由同日起至2022年底共接獲109宗有關「未經同意下發布私密影像，或威脅如此行事」報案，最後有兩宗被檢控和定罪。風雨蘭認為檢控及定罪率偏低。

風雨蘭強調，私密影像流出並非受害人過失，呼籲面對同類問題的人致電風雨蘭性暴力求助熱線2375 5322尋求支援。

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