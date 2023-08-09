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大灣區GBA新聞：「荔荔小巴」遊西關 10元全日任搭

【明報專訊】廣州市荔灣區近日新開兩條文旅巴士「荔荔小巴」路線，串聯起西關多個歷史文旅景點，一條是千年西關精華循環線，起點位於沙面的廣東勝利賓館，全長10公里，共設西堤碼頭、永慶坊、上下九步行街等15個站；另一條是古今西關漫享線，長約6公里，來回方向起點分別位於陳家祠和廣州鐵路博物館，設華林寺、荔枝灣景區等站。

廣州市荔灣區文廣旅體局表示，西關道路狹小，單行線多，停車困難，為便利市民遊客，故聯同廣州新穗巴士有限公司設計出這兩條線，讓市民遊客能輕鬆到達各處核心景點。

「荔荔小巴」之名取自荔灣區和荔枝的「荔」字，車身亦以荔枝紅和米白色為主，現時行走的6輛「荔荔小巴」各有名字，分別是醒目號、有米號、威水號、叻叻號、飲勝號、架勢號，均為粵語中有吉祥、祝福、聰明機靈等寓意的詞彙。

兩條小巴線10分鐘一班，設專門車站牌以作識別，單程車票3元（人民幣，下同），或可買10元套票，可於一天內使用，不限乘車次數，兩條路線通用；乘客可使用現金（不設找贖）、羊城通及乘車二維碼支付。據記者體驗，為防止乘客上錯車，司機會貼心詢問乘客目的地，「因為有的不知道站，要是跟我說一下，我就會提醒他」。該司機又表示，只要路况許可，即使不是車站，在路邊招手都可上車。

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