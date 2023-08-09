明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：乘疫後升勢 荔灣非遺區擴地拓功能 國家級景點永慶坊人流翻5倍 新集聚區兼具設計、生產、教學

【明報專訊】疫情退卻後各處旅遊業人氣重現，作為廣州歷史文化集中地的永慶坊非物質文化遺產街區也活躍起來，每月舉辦不同文化活動，節假日遊客可達15萬人次。當地政府乘勝追擊，在珠江鋼琴創夢園打造荔灣非物質文化遺產集聚區，與永慶坊功能互補。

文、圖：明報記者 司徒聰穎

永慶坊集12大師 常辦新舊文藝活動

位於荔灣區恩寧路的永慶坊非遺街區2020年8月正式營運，獲評為廣東省文化和旅遊融合發展示範區及首批國家級旅遊休閒街區，包括廣彩、廣繡、琺瑯、骨雕、欖雕、醒獅、餅印、簫笛、古琴等12名非遺大師進駐，設工作室展銷作品。

疫後即使在平日，永慶坊非遺街區人流亦甚多。荔灣非遺協會秘書長伍文輝表示，內地旅遊市場復蘇，永慶坊作為廣州首個非遺街區，無論商戶數量、展示內容、遊客滿意度都有很大提升。他指與去年上半年相比，人流量多了5倍，「基本上每天有3萬至5萬人次，節假日超過10萬，五一等法定假期更可達13萬至15萬」。他說永慶坊每月都舉辦不同的活動，例如街頭表演、音樂會等適合年輕人的潮流活動，也有非遺市集、手工藝體驗等傳統文化活動。

汲取永慶坊非遺街區的經驗，荔灣區政府及廣州珠江鋼琴集團聯手，在位於花地河漁尾西路的珠江鋼琴創夢園設立荔灣非遺集聚區（下稱集聚區），引入荔灣區非遺傳承人工作室、工作坊20家，6月下旬開園。不過，集聚區近期只有零星店舖營業，幾乎沒有遊客。進駐人之一、於永慶坊亦有開工作坊的廣州市廣繡傳承人王新元也說，集聚區目前人流不多，「永慶坊是一個旅遊景點，主打較符合年輕人的非遺文創作品，人流會更多，而荔灣非遺集聚區的位置偏僻，缺乏地理優勢，交通也不便，人流較少，目前只能依靠政府、園區承辦活動，以及社會媒體曝光引流」。

集聚區交通不便 冀開學後人流改善

他表示，集聚區空間比較大，可以打造一個廣繡生活館，「有服飾、珠寶首飾、文創、體驗等區域，遊客不僅能夠在這裏喝茶、喝咖啡，也可體驗一下『廣繡』，看看我們關於設計、藝術的書刊，看完書可以帶走廣繡製的書籤，希望把廣繡融入我們的日常生活」。

伍文輝說，永慶坊與非遺集聚區有異同之處，永慶坊以產品展銷為主，體量較小；集聚區除了展銷，還有產品設計、製作、半批量生產，例如廣彩、玉雕等，等到9月位於鋼琴創夢園的廣州美術學院城市學院荔灣校區、新東方等教育機構開學，人流會增加。此外，他指開學後集聚區會作為美術學院的實習、輔助基地，「廣彩、廣繡等都需要美術基礎，美院學生可以與非遺工作室合作，將他們的美術構思轉化為產品」。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」
南相馬前市長：政府擅決排核水「濫權」 內地香港限制日水產 「料因中美中日關係緊張」
問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令
問10都縣 仙台市盼港府「基於科學」撤禁令
6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票
6萬人參與相馬馬術祭典 居民遊客：對福島投信心一票
採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」
採訪手記：幅員廣租車 攝記兼任「車手」
華納告哈利波特主題餐廳 官裁侵權須註銷商標
華納告哈利波特主題餐廳 官裁侵權須註銷商標
華納警告後餐廳註冊 大狀：商標非「大晒」
華納警告後餐廳註冊 大狀：商標非「大晒」
JUPAS今放榜 93%達門檻者獲取錄
JUPAS今放榜 93%達門檻者獲取錄
國安處帶走郭鳳儀父母問話 警：行動仍在進行
國安處帶走郭鳳儀父母問話 警：行動仍在進行
大廈墮石屎擊穿巴士頂 拘搭棚負責人 17樓圍網現破洞 屋宇署：墮下物為已拆卸批盪
大廈墮石屎擊穿巴士頂 拘搭棚負責人 17樓圍網現破洞 屋宇署：墮下物為已拆卸批盪
住客：石屎一嚿嚿跌落嚟 堆積平台
住客：石屎一嚿嚿跌落嚟 堆積平台
男工9米工作台墮斃 家人促查真相
男工9米工作台墮斃 家人促查真相
工作勞損調查 七成清潔工怕影響生計抱恙上班
工作勞損調查 七成清潔工怕影響生計抱恙上班
刪除流出私密片求助升 團體促私隱署主動援手
刪除流出私密片求助升 團體促私隱署主動援手
點名Tg連登多流出影像 回應刪除要求欠效率 個案：要求移除 管理員索「着數」
點名Tg連登多流出影像 回應刪除要求欠效率 個案：要求移除 管理員索「着數」
改善郵輪碼頭交通配套 22R線免費往返港鐵站
改善郵輪碼頭交通配套 22R線免費往返港鐵站
布氏鯨入土 日後或製標本
布氏鯨入土 日後或製標本
逾半人憂照顧年老父母影響個人財務
逾半人憂照顧年老父母影響個人財務
美食博覽復試食 大會料人流增一成 通關兼通車吸北區內地客 有展商料生意升三成
美食博覽復試食 大會料人流增一成 通關兼通車吸北區內地客 有展商料生意升三成
陳虹秀擬上訴終院 區院押後明年初再訊
陳虹秀擬上訴終院 區院押後明年初再訊
高院推翻原審 瑞士漢擾秩序罪脫不獲訟費
高院推翻原審 瑞士漢擾秩序罪脫不獲訟費
上訴獲減刑3年 銀行職員非法藏槍改囚5年
上訴獲減刑3年 銀行職員非法藏槍改囚5年
爬輕鐵車頂 「唐狗」判社服
爬輕鐵車頂 「唐狗」判社服
稱國安法後萌退初選 鄒：拒離棄群眾而留
稱國安法後萌退初選 鄒：拒離棄群眾而留
世警會健兒歸港 陳國基斥亂港勢力抹黑
世警會健兒歸港 陳國基斥亂港勢力抹黑
鐵釘插樹漢控藏械 待取精神科報告
鐵釘插樹漢控藏械 待取精神科報告
大灣區GBA新聞：「荔荔小巴」遊西關 10元全日任搭
大灣區GBA新聞：「荔荔小巴」遊西關 10元全日任搭
大灣區GBA新聞：昔穗最大影院 金聲隔16年新址復業
大灣區GBA新聞：昔穗最大影院 金聲隔16年新址復業
【Emily】中環去銅鑼灣 的士話「要過海」拒載 內地人拍片 有司機索價200
【Emily】中環去銅鑼灣 的士話「要過海」拒載 內地人拍片 有司機索價200
【Emily】議員促上訴《願榮光》禁令 湯家驊：向法庭施壓不可取
【Emily】議員促上訴《願榮光》禁令 湯家驊：向法庭施壓不可取
【Emily】唔尋求連任民建聯主席 李慧琼：料接班人更有為
【Emily】唔尋求連任民建聯主席 李慧琼：料接班人更有為
【Emily】有倒塌風險 尖沙嘴細葉榕古樹遭移除
【Emily】有倒塌風險 尖沙嘴細葉榕古樹遭移除
【Emily】樂樂18歲 蛋糕整跌咗
【Emily】樂樂18歲 蛋糕整跌咗
【Emily】工程師學會將訪英澳加「搶人才」
【Emily】工程師學會將訪英澳加「搶人才」