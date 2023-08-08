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平機會資助計劃 增國安條款可追批款

【明報專訊】平等機會委員會昨天公布2023/24年度「平等機會社會參與資助計劃」接受申請，申請指引新增涉國安條款，除申請者或機構有可能不獲批資助，已批出的資助亦可能撤銷或減少，考慮因素包括撤銷是「有利於國家安全」，以及繼續資助有關者或機構不利於維護國家安全等。

審計署今年4月的報告，引述平機會會在多方面維護國家安全，包括已在內部《採購手冊》新增國安條款，和研究於招聘過程加入審查機制以確保由愛國者填補職位空缺。

相信可能危國安可拒批

平機會昨公布，即日起接受2023/24年度「平等機會社會參與資助計劃」申請，申請指引第9章3節提到，申請者或機構曾經、正在或有理由相信其作出可能導致或構成危害國家安全罪行的行為下，將不會批准有關申請；即使項目已獲批，平機會亦可基於不同考慮即時撤銷或減少已批出的資助，獲資助者須立即退還款項（見表）。

翻查資料，近月有不同政府部門、法定機構，在招標、委任等過程增加維護國家安全條款，其中本報日前報道，藝發局計劃在委任條款中針對審批員評審資助申請工作加入國家安全要求；6月教育局更新《國家安全：學校具體措施》，要求學校須新增採購招標條款，列明基於國家安全可取消供應商資格和終止合約。

供NGO辦活動 最高15萬

「平等機會社會參與資助計劃」資助項目分為「一般項目」和「專題項目」，供非牟利機構、慈善組織和學校等申請舉辦教育活動，最高資助額分別為10萬及15萬元，其中2023/24年度的專題項目涵蓋4個主題，包括防止工作場所性騷擾、無障礙及通用設計、家庭友善和哺乳友善工作場所以及種族共融。截止申請日期為9月19日。

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