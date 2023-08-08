《榮光》案律政司上訴 稱護國安有責 建制派：法庭應充分考量國安「根本重要性」

高院法官陳健強7月28日拒絕批出臨時禁制令，判辭稱禁制令是限制已違法行為，相信已違法者不會因而卻步，看不到禁制令有真正功用，亦認為禁令的執行程序或與《港區國安法》的檢控程序有衝突。律政司聲明指出，律政司長認為有需要上訴申明觀點，並請求上訴庭頒下臨時禁制令。

引高院指「倘禁令有用程序無虞傾向批」

聲明續提到，高院判辭同時表示若禁制令有真正功用及與國安法檢控程序無衝突，法庭會接納臨時禁制令可通過相稱性測試，不會對表達自由施加超越維護國安所需限制，並會傾向批出臨時禁制令。

聲明又重申，具意圖煽動他人分裂國家或具煽動意圖之下傳播或表演《榮光》，或將歌曲當為香港的「國歌」傳播或表演，具意圖侮辱國歌，均屬違法，而協助或教唆進行有關行為同屬違法，籲市民不應以身試法。

鄧飛：再駁回應按國安法禁制

就律政司提出上訴，多名建制派議員在社交平台稱歡迎。民建聯立法會議員陳克勤在facebook稱，期待律政司上訴時向法庭清晰陳述禁制令之必要，法庭應「充分考量維護國家安全的根本重要性，做出公正裁決」。工聯會立法會議員黃國認為，律政司提上訴「有法理可依」，「全力支持」，禁制任何方式傳播《榮光》已有社會共識。教聯會立法會議員鄧飛則稱，「假如touch wood（律政司上訴）申請失敗，我認為不如重回正軌，依據國安法第43條採取禁制行動」，而非一般民事禁制令。

（港區國安法）

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