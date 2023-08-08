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港聞

港聞二

廉署主任認賽車危駕 判社服罰款3600

【明報專訊】廉署調查主任與另外3男去年2月在大帽山駕駛跑車高速行駛被捕，4人早前承認作為交替控罪的危險駕駛等16罪，賽車罪獲撤銷，其中一人早前被判罰款3300元，另3人則押後至昨天於粉嶺裁判法院判刑。裁判官斥被告自私、漠視其他道路使用者的安全，而廉署主任作為執法人員更知法犯法，但考慮各人有良好背景、已認罪知錯，判處100至180小時社會服務令，罰款1500至3600元，並停牌半年。

承認共7罪的廉署調查主任林志成（圖，38歲）被判180小時社服令，罰款3600元；承認3罪的地產代理羅俊明（46歲）判處100小時社服令及罰款1500元；承認4罪的香港快運人事顧問陳頌南（43歲）判處100小時社服令及罰款2200元。3人另須停牌半年，並完成駕駛改進課程。

官斥自私 漠視他人安全

惟考慮認罪背景良好

辯方早前求情時提到，林志成需要接受廉署紀律聆訊，一旦判監很大可能被革職。廉署回覆本報查詢時表示，任何廉署人員若違法違紀，干犯刑事罪行或作出不當行為，絕不容忍和姑息；又指早前已飭令林志成停職，並會考慮法庭的判刑，向他採取適當的紀律行動。

暫委裁判官馮念偉判刑時指，雖然被告承認的是危險駕駛罪而非賽車罪，但仍須考慮案發時牽涉多於一輛汽車，必定比只涉單一汽車危險；各被告在夜間重複駕駛有許多彎位的車路，漠視發生事故的風險，囂張地展示駕駛技術，使其他道路使用者處於危險之中，是自私、危險的駕駛態度，沒有發生意外僅屬僥倖。

廉署：考慮判決採紀律行動

馮官續指，林志成身為執法人員，「知法犯法，罪加一等」，但考慮各被告沒有交通定罪紀錄，首被告亦無定額罰款紀錄，各人適時認罪，有真誠悔意，家庭背景良好，認為社服令合適，足以懲罰被告。

【案件編號：FLCC 185/22】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 危險駕駛 調查主任 廉政公署

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