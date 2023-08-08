廉署主任認賽車危駕 判社服罰款3600

承認共7罪的廉署調查主任林志成（圖，38歲）被判180小時社服令，罰款3600元；承認3罪的地產代理羅俊明（46歲）判處100小時社服令及罰款1500元；承認4罪的香港快運人事顧問陳頌南（43歲）判處100小時社服令及罰款2200元。3人另須停牌半年，並完成駕駛改進課程。

官斥自私 漠視他人安全

惟考慮認罪背景良好

辯方早前求情時提到，林志成需要接受廉署紀律聆訊，一旦判監很大可能被革職。廉署回覆本報查詢時表示，任何廉署人員若違法違紀，干犯刑事罪行或作出不當行為，絕不容忍和姑息；又指早前已飭令林志成停職，並會考慮法庭的判刑，向他採取適當的紀律行動。

暫委裁判官馮念偉判刑時指，雖然被告承認的是危險駕駛罪而非賽車罪，但仍須考慮案發時牽涉多於一輛汽車，必定比只涉單一汽車危險；各被告在夜間重複駕駛有許多彎位的車路，漠視發生事故的風險，囂張地展示駕駛技術，使其他道路使用者處於危險之中，是自私、危險的駕駛態度，沒有發生意外僅屬僥倖。

廉署：考慮判決採紀律行動

馮官續指，林志成身為執法人員，「知法犯法，罪加一等」，但考慮各被告沒有交通定罪紀錄，首被告亦無定額罰款紀錄，各人適時認罪，有真誠悔意，家庭背景良好，認為社服令合適，足以懲罰被告。

【案件編號：FLCC 185/22】