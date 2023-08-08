補天推AI問答機械人 提醒不應盡信答案

教大學者：直抄答案或會出錯

補天平台在2021年8月先開放予100對師生試用，小一至中六學生可在平台觀看自製網上短片，並完成單元測驗。第二階段經改善界面、增設「學生問答專區」及ChatGPT問答機器人，開放全體師生使用。

教大高級研究助理李家軒昨出席平台的啓動禮，他即席示範在補天平台ChatGPT聊天室輸入一條小學數學應用題，不消一會，ChatGPT將題目分析過後，列出全部步驟及正確答案，惟答案所示非最簡分數，李家軒提醒同學若直抄答案，或會出錯。他又稱，團隊在測試階段發現ChatGPT就同一條題目曾計算有誤，稱AI仍處於發展階段，內容非百分百準確，應只作為參考，同學仍須核實內容是否真確，不應過分依賴。

主要中文溝通 解答方式靈活

補天平台的ChatGPT問答機械人，經團隊改良後，目前設定只回答學術提問，而團隊研究時亦輸入詳盡且貼近課本知識的解答，以針對基層生的學業需求，並以中文為主要溝通語言，避免學生因難以理解英文而卻步。程式下方亦寫上「可能包含不準確的資訊」字句，提醒學生不應完全相信AI提供的答案。

有份試用平台的中二生Aily稱，學校教師在課後難以逐一回答同學提問，而自己在網上平台向AI發問時都獲詳盡的回覆，若有不明白時繼續追問AI，對方會轉換方式解答。

「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒稱，自2011年起，補天已為兩萬名基層生配對，希望日後完善平台後，能讓補天以外的基層學生受惠。