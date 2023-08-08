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港聞二

郵輪碼頭研增巴士線 隧道券吸引的士 僅一條路來回 營運商批「成個交通網有問題」

【明報專訊】啟德郵輪碼頭上周末迎來大型郵輪「海洋光譜號」停泊，大批旅客登岸輪候巴士及的士，有人不滿碼頭交通不便。旅遊事務署昨與碼頭營運商等開會後拋出改善方案，將積極探討增設特別巴士來往尖沙嘴及郵輪碼頭，另會提供隧道券等吸引的士到碼頭接客。碼頭營運商批評來回郵輪碼頭僅一條行車路，「成個啟德區交通網都有問題」，上周五更因交通意外封路。

下次大郵輪抵港實施

運輸署、旅遊事務署、碼頭營運商等昨傍晚開會討論改善郵輪碼頭交通。旅遊事務專員沈鳳君稱，多項改善措施會在下次大型郵輪抵港時實施，署方會加強與碼頭營運商及的士業界溝通，提升發放實時資訊、覆蓋網絡、效率及頻次。她稱碼頭有足夠巴士服務，但船客以信用卡付款需時較長，會探討更便利的付款措施。翻查啟德郵輪碼頭船期，海洋光譜號會在下周六（19日）再次訪港。

今年客量料復疫前四成

營運商「環美郵輪碼頭」董事總經理班智榮昨在港台《千禧年代》表示，今年約143艘郵輪停泊在郵輪碼頭，為疫情前80%，但郵輪較細，旅客吞吐量只及疫前40%，認為復蘇速度「算快」，但郵輪公司通常提前3年編排行程，料郵輪抵港情况需至2026年才完全恢復。

環美倡增渡輪往北角觀塘

班智榮提到碼頭對外交通指交通網絡有問題，上周五下午啟德附近因事故封路，車輛不能出入， 「唔係第一次出事」。他稱一直呼籲政府加強渡輪服務前往北角或觀塘等。他又期望酒店業加快復蘇，因不少旅客想在碼頭附近留宿，出入毋須搭車。

旅遊業議會主席徐王美倫在同一節目稱，業界歡迎再有郵輪擬以香港為母港，若郵輪以港作始發地，可便利本港市民，亦可吸引周邊城市或其他地區旅客來港上船，其間在本地消費，帶來經濟效益。立法會議員楊永杰稱短期內可安排旅遊巴接載旅客。

翻查資料，2013年啟用的啟德郵輪碼頭，一直被指交通欠完善，例如2014年瑪麗皇后二號大批旅客登岸觀光，遇上惡劣天氣和上班繁忙時段，無的士駛入碼頭，的士站「打蛇餅」，有關方面安排穿梭巴士接載旅客。

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