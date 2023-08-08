高永文倡放寬港醫北上 雙向交流可互補

身兼大灣區醫療專業發展協會榮譽會長的高永文昨出席該會活動時稱，現時本港醫生申請在內地長期執業，須於2002年前在港註冊並取得專科資格，建議放寬至容許2002年後註冊者也可申請，認為做法不會「大量推醫護離港」，並冀以較宏觀角度推動兩地雙向交流，相信若醫管局擴大「大灣區醫療人才交流計劃」，日後內地來港醫護必多於本地流失人數。

早前獲內地執照的眼科專科醫生龐朝輝稱，兩地藥物、手術程序、稅務等亦有差異，本港醫生也要考慮如何「搵客」，仍須摸索在內地行醫模式。

政府正研究擴大醫療券在內地使用範圍，高永文認為當局擬先擴至港式管理或由港人參與管理的內地醫療機構，是沒有問題，又稱在大灣區使用本港註冊藥物的「港澳藥械通」亦有類似條件。

購內地醫療服務 林哲玄籲先試罕見病藥

一同出席活動的立法會醫衛界議員林哲玄稱，得悉醫管局正考慮採購內地醫療服務，參與公私營協作計劃。他建議以罕見病藥物作試點，因部分內地研發罕見病藥價錢較便宜，可考慮採購，其次是採購關節置換等手術服務。據悉，醫管局及相關部門正檢視採購哪些醫療程序相關服務，暫未有定案，港大深圳醫院為其中一間考慮的醫療機構。