浸大研甘草成分抗胰癌 配合化療抑生長率

浸大研究團隊於不同的胰臟癌細胞分別單獨注射化療藥「吉西他濱」及「5-氟尿嘧啶」，以及將兩種化療藥結合異甘草素同時使用。研究發現，同時注射吉西他濱及異甘草素的癌細胞，以及同時注射5-氟尿嘧啶及異甘草素的癌細胞，兩者生長抑制率比單獨使用化療藥分別高18%及30%，即異甘草素能通過阻斷細胞自噬，抑制胰臟癌惡化。

效果相若化療 副作用減

團隊亦利用小鼠做實驗，將小鼠分成4組，分別使用吉西他濱，使用體重每公斤30及60毫克劑量的異甘草素，以及完全不用藥。於實驗第21天，完全不用藥及使用化療藥的小鼠腫瘤體積，分別為1000及400立方毫米；兩組分別使用異甘草素的小鼠，其腫瘤體積分別約500及300立方毫米，結果顯示異甘草素的治療效果和化療藥相若。團隊亦發現，異甘草素的副作用較化療藥小，不會導致小鼠的體重及白血球數量下降。

有關研究結果已於國際學術期刊Phytomedicine發表，並於今年6月在2023年歐洲癌症研究協會年會上報告。

將研毒性 料10年內臨牀試驗

浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信表示，團隊下一步將會全面測試異甘草素的毒性，屆時或要用10倍，甚至20倍的劑量，以確保使用超標的分量也不會有毒，而最終目標是在胰臟癌患者身上臨牀試驗。高加信另提醒市民切勿亂服甘草，因長期服用或會導致高血壓及腎衰竭。