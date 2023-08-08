消息：劉賜蕙任國安委執行長 職級同區志光

據現行國安委架構，除特首出任國安委主席外，亦設秘書處，秘書長為警隊出身的保安局前副局長區志光，副秘書長為前高級助理警務處長、警方監管處處長林曉彤，但無規定設立「執行長」一職。

國安委兩人D8薪級 高絕紀律部隊

消息指「執行長」屬新增職位，與秘書長並列，向特首負責；秘書長區志光的職級為首長薪級第8級，月薪約31萬元，副秘書長林曉彤屬首長薪級第6級，月薪約28萬元。劉賜蕙新職若屬D8。國安委有兩名D8，其編制級別之高超越所有紀律部隊。本報昨經政府新聞處向國安委查詢區志光和劉賜蕙是否屬首長薪級第8級，特首辦稱國安法訂明國安委工作信息不公開。

立法會保安事務委員會主席陳克勤稱，未來有很多國安工作，包括區議會選舉的資格審查，以及23條立法，加上地緣政治下，國安工作壓力更大，有需要多一個首長級人員分擔，加上劉有經驗，相信得心應手。

劉賜蕙原是負責國家安全的警務處副處長，她臨近退休時曾接受警方刊物《警聲》訪問，表示香港國安形勢仍風高浪急、暗湧處處，本土恐怖主義風險不容忽視，形容出任警務處維護國安部門負責人是警務生涯中最光榮的使命。