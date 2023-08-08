設備全面但沒人開荒 內地學者赴港領導研究

去年博士畢業 月壤論文獲逾400引用

錢煜奇去年底在中國地質大學（武漢）取得「行星地質學博士」學位，今年3月來港，加入港大做博士後研究員。被問到如何決定留在內地還是來港發展，他稱去年甫畢業，即查看內地單位、海外和香港的工作機會，發現香港大學知名的地球科學系未有負責月球科學的研究人員，遂決定把月球科學研究方向「帶到這邊」。

錢續說，內地已推展多項月球探測任務，且陸續有來，「（香港）這邊的儀器、設備都比較全面，如果我來這邊的話，會獲得比較充分的支持」。他說，港大組成的「月壤團隊」都支持他參加「中國的任務」，鼓勵他研究。

港大稱，錢煜奇早前研究中國月球探測器「嫦娥五號」，引起行星地質學界關注；錢在2018年亦發表首篇詳盡描述「嫦娥五號」着陸點的研究論文，且為該區域的地質演化歷史建構完整藍圖，其研究涵蓋着陸點月壤起源、特性和火山歷史等，論文被引用逾400次。