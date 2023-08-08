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港聞二

港大借嫦五月壤 盼解地球早期史 全港首次研究 探月球火山活動起因

【明報專訊】透過航天科技採集月球土壤，助人類窺探月球奧秘。香港大學近日通過國家航天局審核，獲准借用中國月球探測器「嫦娥五號」2020年採集所得的月壤，獲4份共822.6毫克的樣本，為期約一年。港大組成「月壤團隊」負責全港首次月壤研究，盼了解月球20億年前的火山活動從何而來，由於月球和地球有可比之處，故研究或有助揭示地球早期歷史。

「嫦娥五號」2020年降落月球正面的「風暴洋克里普岩層」內，該處富含放射性生熱元素和月球火山沉積物，科學家分析發現，該處採集的玄武岩只有20億年歷史，推斷過往曾有岩漿噴發。

重建岩漿噴發過程 樣本較美月壤年輕

負責帶領團隊的港大地球科學系博士後研究員錢煜奇指出，團隊將利用港大地球科學系電子探針、傅立葉紅外光譜儀等特別設備，重建「嫦娥五號」着陸點的岩漿噴發過程。錢表示，按國家航天局規定，團隊不能做「破壞性」研究，但容許歸還月壤時，有100毫克內的損耗。

錢煜奇表示，「嫦娥五號」採回的月壤「很年輕」，較1960至1970年代美國「阿波羅計劃」與蘇聯「月球號任務」採回的月壤「年輕」近10億年，希望研究為何月球約20億年前仍有火山活動。他又指出，由於早期的月球和早期的地球被科學家認為相似，研究或可揭示地球早期歷史。團隊又稱，今次的月壤樣本亦有助研究月球的地質和熱演化歷史，以及它與太陽系行星的形成和演化的關係。

月球早期地質相似 助地球研究

被問內地部門有否向港大「月壤團隊」提供研究經費，港大地球科學系副教授Joseph Michalski指出，該學系是利用本港教資會、研資局一直提供的龐大資助，以建立實驗室和做研究。

借用一年 團隊擬嫦六升空再申樣本

今年初，錢煜奇留意到國家航天局開始接受第六批月球研究樣本的申請，遂迅速動員參與，他形容這次機會有助讓「整個香港行星科學進一步發展」，包括讓香港研究人員累積月球研究經驗，相信對未來參加深空探測任務亦會有幫助。

中國月球探測器「嫦娥六號」料明年5月發射，錢煜奇計劃屆時再申請將樣本帶到香港研究，加上今次「嫦娥五號」樣本可保存約一年，「有可能我們對這兩個樣本同時做研究，它們有非常多可比較的地方，可能會較（只有）一個樣本的研究帶來的價值更大」。

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