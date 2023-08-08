食即煮卡邦尼通粉 愛丁堡訓練營55人食物中毒

香港青年獎勵計劃表示，衷心向受影響者及公眾表示歉意，已積極配合調查，為安全起見，營地立即銷毁所有已開封食物，並即時停止膳食服務至明日，同時安排外判承辦商為整個營地深層清潔及消毒，確保營地衛生整潔。

據了解，基督教深井靈光堂於上址舉行三日兩夜活動，共72人參與。前日（6日）傍晚6時，營友晚餐均為即煮卡邦尼煙肉蘑菇通粉，內含煙肉及奶油等。昨日早上近8時多人不適肚瀉等，其中36人分送4間醫院治理。

衛生防護中心表示，個案涉及24男31女，年齡介乎7至49歲，進食後約8至16小時後腹痛及腹瀉等病徵。其中36人已求醫，全部情况穩定，毋須入院。

初步調查顯示，個案可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，中心正安排病人收集糞便樣本檢測，以確定病源。食安中心網頁顯示，該菌引致的食物中毒通常與未徹底煮熟的食物和已煮熟但放在不當溫度下貯存或長時間冷卻的食物有關。

初步發現熱存食物設施溫度不當

食環署表示，食安中心與衛生防護中心到該處調查，初步調查發現食物熱存設施溫度不當，人員已抽取樣本化驗，有關食肆已暫時停止製作食物，食安中心亦已向食肆負責人和員工提供食物安全及衛生教育。