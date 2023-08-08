鄒家成稱發起墨落 為展意志無約束力

指戴耀廷公布毋須簽文件「兒戲」 3人發起墨落導火線

不認罪被告鄒家成與認罪被告張可森、梁晃維，2020年6月10日發布「墨落無悔」聲明，稱各人會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財案，逼特首回應「五大訴求」，成為聆訊關鍵。鄒家成在庭上表示，他從初選協調會議知悉各人共識會變成一份文件，惟戴耀廷6月9日記者會宣布不必簽署公開協議，認為看來是退縮的舉動，「我就覺得有無咁兒戲？」

鄒稱，戴耀廷曾解釋不想製造「DQ紅書」，但他從2016年選舉經驗得知DQ紅線為主張港獨，協調會議從未談及港獨，「我唔明驚啲乜嘢？」他遂於翌日聯絡張可森和梁晃維，經討論後決定在網上發表「墨落無悔」聲明，旨在向公眾展現抗爭意志，並防止初選落敗者參加官方選舉。

鄒逐一解釋墨落聲明字眼，包括否決財案和棄選機制（見表）。鄒稱，聲明由張可森執筆，他制定主要結構，並將聲明私下發送予另一被告黃子悅，問黃是否有興趣簽署。鄒稱聲明沒有約束力，即使簽署者反悔，發起人「咩都做唔到」。他強調聲明提及「會運用權力否決財案」並非協調會議的共識，而是有人簽聲明後就會形成「表面上的共識」，顯示某些人同意內容。

法官李運騰關注，聲明談及否決財案的字眼，和戴耀廷撰寫的新界東初選協議文件極相似，問是否受戴影響。鄒回應，這句是他在協調會議提出的動議，會上亦反覆提到該句，「未必稱得上為巧合，而係來自我嘅經驗」。

自稱35+非前提 指政棍販賣假希望

民主派初選以35席或以上為目標，鄒家成稱墨落無悔不以35+為前提；相反，他對未來的想像是35-（沒有取得過半議席）。鄒將參選人態度分為3類，指第一類人明知35+無可能仍不斷提倡，是販賣假希望的「政棍」；第二類人帶着一絲希望和天真，相信35+有可能；第三類人則認為35+無可能，卻有政治勇氣和承擔令外界知道，當權者不會容許民主派35+，藉此撕破假象。李官問鄒是否第三類人，鄒自言是第四類人，庭上傳來笑聲，但鄒沒有闡述下去。

鄒家成、張可森和梁晃維曾一同受訪，鄒家成稱不可以讓泛民「單方面去撕毁約章」，張可森則稱如果傳統泛民回應時代前進的方向，就不會覺得墨落旨在「夾」他們。鄒在庭上解釋，當時聽聞有傳統泛民約見戴耀廷，要求別叫他們簽文件，故相信戴的決定與泛民有關。鄒又稱，張受訪的說法是回應傳統泛民的批評，其中包括社民連岑子杰。

稱主張攬炒為和談帶來可能

鄒亦在訪問片段談及「攬炒」，他在庭上解釋攬炒是側重自我犧牲的態度，他主張在初選延續攬炒，意指議會內寸土必爭，以及不惜犧牲來阻止惡法。鄒認為攬炒從來不是禁忌，可以拉近彼此政治勢力，為和談帶來可能。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）