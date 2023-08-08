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港聞

港聞二

指漏水拖延維修 樓下向名醫潘德鄰索償

【明報專訊】黃埔花園某業主上周五（4日）入稟區域法院，控告前特首林鄭月娥的競選辦副主任、骨科醫生潘德鄰，稱單位浴室天花去年初漏水，更驗出尿液，樓上的潘一直無視或拖延修葺要求，最終浴室部分天花剝落，亦影響單位供電。業主稱潘違反屋苑公契，對她造成不便、不適、煩擾等，要求對方作損害及懲罰性賠償。

樓下廳房廚浴短路需駁線

原告周芝依，被告潘德鄰。入稟狀指出，被告居於原告樓上單位，原告2022年2月發現次浴室天花有滲水迹象，至5月發現問題惡化，影響範圍擴大至主浴室；屋苑管理處人員繼而通報政府部門。

隨後屋宇署及食環署人員分別到二人單位檢查，被告稱次浴室用來存放雜物，物品堆壓難以入內，檢查未能成事。同年9月原告次浴室、睡房、客廳和廚房電力短路，情况愈趨頻繁，需駁線供電。多番交涉下，被告重申次浴室為儲物房，拒絕搬走物品，只允許檢查主浴室。

被告稱次浴室為儲物房 拒檢查

報告揭示水從被告主浴室樓板滲入，物業檢驗公司進一步發現成因包括該浴室供水及排水系統、牆壁等異常，液體中更驗出微量尿液，建築及測量公司則分析是被告次浴室淋浴間所致。

其間原告主浴室天花部分石膏剝落，單位一半範圍停電。另被告曾聘用其無水管牌照的親戚維修，他弄損鹹水管，導致原告單位的水如同「瀑布」般湧出。

【案件編號：DCCJ 3293/23】

相關字詞﹕區域法院 漏水 黃埔花園 醫生潘德鄰

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