指漏水拖延維修 樓下向名醫潘德鄰索償

樓下廳房廚浴短路需駁線

原告周芝依，被告潘德鄰。入稟狀指出，被告居於原告樓上單位，原告2022年2月發現次浴室天花有滲水迹象，至5月發現問題惡化，影響範圍擴大至主浴室；屋苑管理處人員繼而通報政府部門。

隨後屋宇署及食環署人員分別到二人單位檢查，被告稱次浴室用來存放雜物，物品堆壓難以入內，檢查未能成事。同年9月原告次浴室、睡房、客廳和廚房電力短路，情况愈趨頻繁，需駁線供電。多番交涉下，被告重申次浴室為儲物房，拒絕搬走物品，只允許檢查主浴室。

被告稱次浴室為儲物房 拒檢查

報告揭示水從被告主浴室樓板滲入，物業檢驗公司進一步發現成因包括該浴室供水及排水系統、牆壁等異常，液體中更驗出微量尿液，建築及測量公司則分析是被告次浴室淋浴間所致。

其間原告主浴室天花部分石膏剝落，單位一半範圍停電。另被告曾聘用其無水管牌照的親戚維修，他弄損鹹水管，導致原告單位的水如同「瀑布」般湧出。

【案件編號：DCCJ 3293/23】