妄想兄與妻女有染斬兄 六旬漢判醫院令

官籲親人支持患病被告

被告陳宗顯（現年64歲）被控2022年4月15日在天水圍天頌苑頌海閣某室意圖使陳姓事主身體受嚴重傷害，並非法及惡意地傷害該事主。他原另被控企圖謀殺，其後承認有意圖而傷人罪，企圖謀殺罪獲存檔法庭不起訴。

法官李素蘭判刑稱，被告退休前為工廠工人，2019年因中風而身體轉差。案發時，他妄想72歲兄長與自己妻女有染，攜刀到事主家中斬傷對方，事主妻子力阻不果，幸有兩名鄰居入屋相助，三人合力下始制服被告，否則會導致事主有更嚴重傷害。

抑鬱思覺失調 對兄有偏執妄想

法官續稱，被告事發後經醫生診斷患上抑鬱及思覺失調。由於以上醫生報告於定罪9個月前索取，故法庭一度押後判刑以待索取精神報告以反映被告最新病况。兩份精神報告顯示被告患抑鬱，至今仍然對事主有偏執性妄想，建議判醫院令一年。法庭認同判刑需兼顧阻嚇及被告康復，接納精神報告建議。

【案件編號：HCCC 95/23】