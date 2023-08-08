昨午3時許，警方接獲報案稱19歲青年於雙鹿石澗四疊潭遇溺昏迷，他由飛行服務隊直升機救起，送往東區醫院時面色蒼白口部吐血，需機器協助施以心外壓，至5時許不治。警方初步調查得知，事主昨與朋友一行4人到四疊潭附近遊玩，4人最初在3號潭游泳，其後轉往4號潭，事主獨留3號潭游水，數分鐘後失蹤，友人跳入水中搜查，發現事主淹沒水底，由朋友及行山者救起報警。警方正調查意外原因。

教練：深淺區或一步之隔

山藝教練曾令達表示，四疊潭是夏天熱門玩水景點，面積不算大，但深水處可達3至4米，部分人會站上兩米高崖跳水。他見過不少人膽怯或失足「跳得唔夠出」，後腦險些撞到崖壁，十分危險。曾令達說，四疊潭底部由凹凸不平岩面組成，淺水區與深水區可能只一步之隔，若不諳水性又無浮具，可能突然跌入深水區遇溺。

漁護署「郊野樂行」網站列出19個發生過致命及嚴重意外的郊野公園高危地點，當中包括四疊潭。2018年5月，一對25歲尼泊爾裔男女在四疊潭嬉水時遇溺，兩人先後被救起，但男子即場證實不治。