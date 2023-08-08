司機輸勞首輪118申請 人數未透露 小巴商稱初期成本貴過港人 盼加密班次增收入

僱主須就每名獲批來港外勞司機繳付每月400元僱員再培訓徵款，如合約2年，即須付9600元；司機來港後須考取本地駕駛執照及訓練，費用由僱主提供。

香港專線小巴持牌人協會成員、專線小巴營辦商「金匙」車務營運總監陳志輝分析，因考牌及熟習路線需時，外勞來港首月不能馬上開工，但僱主已最少支付約1.43萬元薪金，計及考車訓練、住宿費、預繳徵款各約萬元，料初期每名外勞聘用成本約3萬至4萬元。

陳志輝說，聘請外勞成本較請本地司機高 ，他曾以2萬元薪金本地招聘，「就算70歲，有手有腳都請」仍不成功，只能請外勞；其公司缺30至40人，昨已交表申請輸入20人。他說因需提供住宿，港島租金較貴，暫不會安排外勞駕駛港島線，將駕駛又一城來往黃埔、九龍站來往土瓜灣、沙田站至火炭等市區線。

10營辦商珠海面試 料申200

陳說，上周與約10個營辦商到珠海為120名外勞司機面試，估計眾營辦商最少申請輸入約200人；當日應徵者較本地司機年輕，平均約50歲，最年輕約30歲。被問業界日後會否寧願北上找年輕司機，他稱外勞整體成本較高，相信業界仍更盼請本地司機。他稱主要期望外勞司機助加密班次，由10至20分鐘加密到6至8分鐘一班，藉改善服務令收入增加，亦促政府補貼請外勞成本，減低加價壓力。

跨境巴業估計輸二三百

公共小型巴士總商會主席凌志強則稱，商會旗下10多條專線小巴路線欠近200名司機，首輪僅申請輸入10多人，稱成本貴，初期持觀望態度。他說業界憂一旦外勞來港後須考牌多次才合格，其間僱主需支薪包住，冀政府可為外勞司機設快期考試。

至於跨境巴，非專利巴士聯會主席、永東直巴副總經理蔡順基稱，跨境巴司機大多即日來回上班，僱主不用提供住宿，但月薪較高、達2.2萬元，料聘請每名外勞成本需約3萬元。他認為相比請人成本，業界更不願「有車無人開」，其公司會申請輸入100人，預計業界申請輸入200至300人。