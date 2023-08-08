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港聞

港聞二

和你lunch女生認暴動 官籲抹乾眼淚向前

【明報專訊】2019年11月12日網上呼籲罷工，多人在中環「和你lunch」示威被控暴動等罪。涉及10人的案件中有6人開審前認罪，審訊踏入第5天，浸大視覺藝術系三年級女生昨改承認罪，另涉使用蒙面物品罪存檔法庭，案情指被告曾在警方發射催淚煙後用手勢與他人溝通。女生即時還押至8月14日求情，並於8月17日與其他認罪被告一同判刑。

被告楊麗樺案發時17歲，答辯時一度哽咽，親友見狀低頭拭淚。散庭前法官李慶年稱明白被告百感交集，但向前看才對更生有幫助，盼她服刑時能「靜一靜」增值自己，「抹乾眼淚，挺起胸膛，努力向前」。

案情指，當日中午12時，數千名示威者集結畢打街一帶，架設路障和破壞交通燈。警方到場設防線警告眾人離開，但不獲理會，示威者破壞商舖、打碎巴士車窗及於玻璃上噴漆，被告被拍到於巴士旁邊逗留。約3時許警方驅散，至少200名示威者於畢打街與干諾道中交界集結，有人向路障投擲汽油彈，閉路電視片段拍攝到被告舉手指向火堆。此外，被告亦在警方發射催淚煙後用手勢與現場各人溝通。被告與其他人在置地外被截停拘捕，警誡下表示知悉「和你lunch活動」，並前往參與。

官稱循被告有利方向考慮

辯方求情稱，被告僅以手勢呼籲市民離開，控方則認為被告涉指揮他人，罪責高於單純留守現場，但同意其參與程度不高。李官觀看片段後表示，「示意」較「指揮」更貼切，認為嚴重程度不至於中度，會循對被告較有利的方向考慮。

【案件編號：DCCC 771/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動 和你Lunch 反修例事件

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