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港聞

港聞二

傷頭者稱受驚跌落樓梯 屯門插樹男子改控藏械

【明報專訊】屯門前日發生傷人案，一名49歲男子於行人天橋揮舞利器，一名男子頭部受傷，前者一度涉傷人被捕。據了解，傷者昨向警方講述事件時，指自己因受驚從天橋樓梯跌下，不涉傷人。涉案男子昨被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，今早在屯門裁判法院提堂。

事發前曾向咖啡店擲石

鳴琴路附近一間咖啡店店員林小姐表示，前日早上11時許，發現涉案男子於對面公園花槽刀插樹幹，並對空氣指罵，「唔知佢鬧咗幾耐，半個鐘內斷下斷下咁」，以前未曾見過他。直至下午約3時，一名顧客於店外用膳，「個客貪玩，應該望咗佢幾眼，仲影咗佢相」，男子突衝出花槽，「好似馬騮咁擒過嚟，好靈敏，好似獵食者」，跨過輕鐵路軌，拾起路軌上的碎石擲向咖啡店，「擲咗兩至三粒」，店主及顧客見狀報警。

根據林展示兩段食客拍攝的影片，顯示涉案男子當時手持啤酒，腳步虛浮，一時將空樽拋向輕鐵路軌，一時踐踏草地，「佢喺度揮刀、插樹」，「好兇狠」。林又指，男子事後曾於店外對其指罵，林心有餘悸，「好驚，我哋即刻鎖晒門」，「個個都驚到心理壓力就嚟爆」。前晚近8時，警員在鳴琴路近盈豐園對開截停一名穿迷彩短褲男子，經調查後將男子用黑布蒙頭並鎖上手銬帶署扣查，同時檢獲一柄尖銳金屬棒。

相關字詞﹕傷人案 屯門

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