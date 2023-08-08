四腳缺一 升降台塌 維修工9米高墮斃

昨中午近12時，和宜合道292號北葵涌鄧肇堅體育館，一名69歲陳姓維修工人在室內運動場做防漏水工程時，9米高的垂直桅桿型升降工作平台突然倒塌，男工人隨升降台墮地昏迷，當場沒有呼吸和脈搏，送往仁濟醫院後證實死亡。據悉，死者從事維修工作近10年，育有3名成年子女。

警方疑機件失靈倒塌

警方稱，工作平台懷疑因機件失靈而倒塌。現場所見，地面遺下一個倒塌的工作台，警方及勞工處事後到場調查。

康文署稱，已即時聯絡建築署及警方協助和調查事故起因，涉事死者為建築署外判維修工人，康文署對死者表示哀悼，對家屬致以最深切慰問。事故原因正在調查，署方已即時停用轄下所有同型號升降台。勞工處稱，案發後已派員到場調查，將向有關承辦商和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台至危害消除。

職安顧問料平台重心轉移

稱工作台升至9米高罕見

建造業總工會職業安全顧問李光昇認為，工作平台機件失靈致倒塌的可能較低，更大可能為平台重心轉移，使整個垂直桅桿型動力操作升降工作台向後墜下。他稱，此類動力操作升降工作台倚賴底部4隻外伸支腿維持重心，從圖片所見，涉事工作台缺少其中一隻支腿，估計為倒塌原因。李又稱，動力操作升降工作台一般較少升降至9米，形容情况罕見，提醒工人操作前必須調校好外伸支腿至水平位置，以防意外發生。