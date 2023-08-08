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大灣區GBA新聞：前海新12條 扶港青創業重雪中送炭 紓初期困難金額更高 刪專才等「錦上添花」獎勵

【明報專訊】深圳前海頒布最新版支持港澳青年創業就業政策，較舊例大幅簡化，在紓緩港青創業初期困難的金額更高，「雪中送炭」意味濃；並刪除對專業人士、國家重點科研項目及人才計劃等的「錦上添花」獎勵。同時，新政中以「一筆過」派發的資助減少，多數改為需要逐月領取。新政只對港澳永久居民有效，過去曾受惠的「港漂」被排除。

明報記者 林迎

前海管理局上月20日頒布《關於支持港澳青年在前海就業創業發展的十二條措施》（以下簡稱「十二條」）並即時生效，接續2019年的《關於支持港澳青年在前海發展的若干措施》。後者原本2022年6月30日到期，「十二條」延至今年出爐，有效期亦是3年，但條文中特別註明政策從2022年7月1日執行，意味各項資助可「回溯」長達一年多。

措施精簡 排除港漂

據前海管理局指出，「十二條」將各項支持舉措提煉為更簡潔易明的措施，給予獎勵和補貼更集中，重點扶持港澳青年就業創業初期的問題和困難，為港澳青年「雪中送炭」。此外，「十二條」的資助目標更加聚焦，「港澳青年」定義為45歲以下、具有中國國籍的港澳永久居民，或者赴香港、澳門定居且已註銷內地戶籍的內地居民，與過去舊例受惠範圍「香港、澳門居民及在港澳高校畢業的內地居民」比較，新例將「港漂」排除在外。此外，舊例讓台籍及外籍青年可享有同等待遇，但新例只有台籍受惠，外籍並沒提及。

一筆過資助減 多改逐月領

「十二條」與舊例一樣包括就業補貼、創造就業崗位補貼、實習單位補貼等措施（見表），但資助形式和金額有所改變。以就業補貼為例，新例規定按照港澳青年每月應納稅工資薪金的20%給予補貼，每月不超過5000元（人民幣，下同），上限3年，而舊例則是按學歷給予1萬至5萬元不等的一筆過資助。租屋補貼亦同樣從1萬至3萬元不等的一筆過資助改成按月派1000元，上限3年；過去的交通補貼則改為每月1500元的「生活補貼」。換言之，港澳青年留在前海工作愈長，享有的着數更多。

此外，「十二條」大幅提升僱用港澳青年的僱主補貼，從舊例每錄用一人補貼2000元提升至1萬元，上限20萬。舊例中的上市獎勵和貸款貼息，新例簡略帶過稱「按相關規定執行」。而過去對港澳專業人士、海外高層次人才，或通過國家高新技術企業認定、取得國家或省、部、市級重點科研項目、設立博士後工作站等的獎勵，在「十二條」中全數刪除。

前海管理局還指出，「十二條」深度對接港府《青年發展藍圖》，協同港澳青年實習計劃、青年就業計劃、創新創業資助計劃等項目，例如對獲得香港、澳門及深圳市政府資助的港澳青年創新創業項目，前海將按其金額再給予同等數目的獎金，上限100萬元。

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