羅淑佩稱三隧分流見效 車流穩定視暑假後情况

近期有意見指本港夜生活減少，市民晚上提早回家，消費市道疲弱，羅淑佩昨接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時表示，市民下班後可以「消費一下，飲杯嘢」，過了繁忙時間才回家，那就可以「搞番活個夜市」。

被批下階段收費變相加價

羅：駕駛者可搭交通工具

羅淑佩稱，實施三隧分流後，運作大致順利，但紅隧車流由過往每日10.5萬架次，升至10.7萬架次，分別不大。她指「633」只是過渡方案，認為今年底前實施「不同時段不同收費」後，繁忙時段紅隧及東隧收費均會進一步加至40元，相信分流作用會更顯著。對於有駕駛者批評下階段收費方案是變相加價，因為並非所有駕駛者都可轉用其他隧道，羅淑佩形容早上繁忙時間「所謂硬食」，事實上市民也可選擇乘搭交通工具。

另外，西隧昨清晨5時起正式實施「易通行」，前往港島及九龍方向的行車線分別減至5條及4條。截至昨午4時半，西隧行車量約2.6萬架次，約九成偵測到車輛貼。羅淑佩昨清晨到場視察情况，其後在社交網站發帖文稱，工程人員有足夠時間調整路面標記，過程順利。

羅淑佩提到，今次是她作為運輸署長最後一次參與「易通行」開通工作，指駕駛人士由最初對「易通行」抱着半信半疑態度，到現在大致習慣，期待可以更快在更多隧道實施。繼紅隧及西隧後，東隧會於本月27日清晨5時起實施「易通行」。