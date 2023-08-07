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港聞二

旺角西營盤兩廈石屎剝落 強檢未遵辦

【明報專訊】旺角及西營盤昨日分別有住宅大廈石屎搖搖欲墜及剝落，無人受傷；其中旺角搖搖欲墜的石屎，已由消防協助移除。屋宇署早前已向該兩幢大廈發出強制驗樓通知，但至今未獲遵從。

旺角鬧市搖搖欲墜 消防助拆除

屋宇署回覆查詢表示，旺角涉事露台及簷篷底有數處石屎或批盪鬆脫，經消防及屋宇署安排的政府承建商清除，另西營盤涉事簷篷及露台底有石屎或批盪鬆脫，屋宇署已安排政府承建商清除；兩幢大廈整體結構沒明顯危險。屋宇署會根據《建築物條例》向相關業主收取緊急工程費用。

昨早近12時，旺角山東街40Q號東角樓簷篷有一塊約1呎乘1呎的石屎搖搖欲墜，途人見狀報警求助。警方接報到場將部分行人路及排檔範圍封鎖，因位處山東街與通菜街交界人來人往的地點，消防亦到場協助將石屎移除。附近有檔主受影響無法營業，損失有待點算。翻查資料，東角樓樓齡60年，屋宇署2014年9月就樓宇公用部分發出驗樓通知，至今未獲遵從。

另外，昨午近2時，西營盤德輔道西155至161號德東樓一樓簷篷底，約2呎乘1.5呎石屎剝落，墜落在店舖上方的簷篷及帆布篷，再掉到行人路及行車線上。翻查資料，德東樓樓齡約59年，屋宇署2017年8月就樓宇公用部分發出驗樓通知，至今未獲遵從。

相關字詞﹕德輔道西 通菜街 塌石屎

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