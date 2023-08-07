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消防學院開放日 炎熱無阻家長攜幼排隊打卡

【明報專訊】位於將軍澳的消防及救護學院昨舉行開放日，不少參觀者一家大小到場。場內設滅火及救援等20個不同主題的示範攤位；另有多個「打卡位」，市民可坐上急救醫療電單車、消防車等拍照留念，參觀時間才開始一個多小時，場內各處均見排隊輪候的長龍。參觀者需憑票入場，有家長稱幸運抽中門券，希望日後可增加名額。

市民盼日後增名額改季節

昨早10時許，看台已擠滿前來觀賞消防與救護車巡遊的市民。消防車及救護車駕駛繞場一周，然後一字排開，制服人員下車向觀眾揮手。

觀眾楊先生說，與太太及兒子一同來觀賞表演，其間雖一度下雨，但制服人員仍面露笑容向他們揮手，表現專業。他又表示，不少朋友均有興趣參觀，但未能抽中入場券，因此希望將來學院可籌辦多數次開放日，又指昨天氣較炎熱，認為可考慮在不同季節舉辦。

市民高太感到開放日氣氛不錯，「很多家長帶小朋友前來」，又稱自己趁暑假帶子女外出學習，了解香港時事。他們到其中一個攤位遊玩，高太兒子穿上消防制服，帶上頭盔，模擬在昏暗的環境置身「火場」，以燈光模擬火種，再以滅火氈「救火」。

學院開放多個訓練場，於不同時段示範滅火、坍塌搜救、高空拯救等工作，市民亦能近距離接觸消防犬。開放日至昨午4時完結。

相關字詞﹕消防及救護學院

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