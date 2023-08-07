女兒划艇兩屆奧運摘金 喻科研不見終點也須發憤

研究曾被嘲笑 反令自己更堅強

Karikó在匈牙利小鎮長大，父親任職屠夫，Karikó憶述小時候當父親宰殺動物時，姐姐總會逃跑，Karikó則會想「動物為何沒有通電也可以走動」等問題。她說，成長期間沒有一個大實驗霎時啟發她決定成為科學家，相信自己從小對不同事物充滿好奇心、喜歡觀察的特質，助她找到理想。

籲港府增託兒服務 推動女性科研

Karikó早於25歲結婚，兩年後誕下女兒Susan Francia。Karikó自言科學家並非一份「家庭友善」的工作，有幸女兒「成長得不錯（came out okay）」，認為育兒毋須過度幫助子女。翻查資料，其女兒為美國女子賽艇運動員，先後於2008及2012年奧運兩度奪金。

她憶述當年誕下女兒後，交由日間託兒中心的人員照顧，得以安心繼續研究，毋須抱着女兒奔波。她笑言兩性思考模式不一，相信業界同樣需要女科學家，惟女性往往因為要照顧家庭而放棄理想，寄語港府可提供「高質量、可負擔」的託兒服務。

自言「Skype祖母」 望多陪家人

Karikó以mRNA技術幫助世界走出疫情，也開啟治療人類各種疾病的大門，獲唐獎、生命科學突破獎等殊榮。被問到人生下一個目標時，她笑言自己經常遠離家鄉，對孫子而言猶如「Skype祖母」，計劃日後可投放更多時間陪伴家人。

港府近年銳意打造地區生物醫療中心，Karikó表示今次訪港期間看到優良的大學設施，也見過中大醫學院副院長盧煜明等充滿熱誠的科學家，加上內地近年科研水平不斷提升，相信整個中國的科研未來將會很好。