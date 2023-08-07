研究40年未廣獲應用 沒想過助走出新冠疫情 mRNA疫苗創始人盼激發科研想像

明報記者 何珮瑚

中大頒榮譽博士表揚貢獻

Katalin Karikó上周來港接受中大頒授榮譽理學博士學位，表揚她在開發疫苗及治療人類疾病的貢獻。來自匈牙利小鎮、現年68歲的Karikó，約於40多年前已開始研究mRNA技術，透過注入mRNA令身體產生蛋白質，以對抗個別病毒或病情。她接受本報訪問時稱，雖然研究初期已知mRNA會「有些用途（useful for certain things）」，例如或可製成蛋白質加速癒合燒傷，甚至曾想像mRNA可成為每個家庭雪櫃內的常備藥，但不曾想過可用作製造新冠疫苗，助世界走出大流行。

2020年1月，美國藥廠莫德納（Moderna）得悉新冠病毒的基因排序後，約兩個月後已研發出mRNA疫苗，為首批志願者接種。Karikó解釋，mRNA疫苗只須透過轉錄部分核酸疫苗製成，可因應不同新病毒更改疫苗「模板（template）」，亦毋須再培育活體、致命病毒，因此比生產傳統疫苗更快、更安全。

她又稱，日後若再有未知疾病爆發大流行，將可透過識別「病原體（pathogen）」，或在康復者血液樣本中識別可針對改變的mRNA抗體，從而製造疫苗。

稱疫情加快技術發展

擴至治療愛滋病各種癌症

不同藥廠多年前已研究利用mRNA研發治療癌症、寨卡病毒的疫苗，但Karikó指出，公眾在新冠疫情前對技術認知不深，但各界在過去3年投放不少資源研究生產mRNA新冠疫苗，她認為新冠疫情加快了技術發展。她透露現時有150種與mRNA療法相關的研究，包括針對治療愛滋病、結核病、瘧疾或各類罕見病。

至於莫德納曾稱，相信可在2030年前準備好針對治療癌症、心血管等疾病的mRNA疫苗，Karikó認為現在無法預知臨牀實驗期間會否出現問題、癌症會否突變等，因此認為提供確實時間「不合理 （not rational）」。

研RNA產更多蛋白減副作用

隨新冠疫苗接種率不斷上升，外界關注接種mRNA新冠疫苗後或出現心肌炎、月經紊亂等問題；Karikó解釋，每種藥物均無可避免帶來副作用，惟新冠疫苗則是首次有大量人同時使用同一種藥物，因此也令出現不良反應的人比例上升；她又稱，將會研究如何令RNA（核糖核酸）產生更多蛋白質，以此減少所需接種疫苗劑量及出現副作用的機會。

相信mRNA新療法只是開端

訪問期間，Karikó多次形容科學猶如一條「流動的河流」，亦相信上述各種因其研究促成、昔日難以想像的新療法，只是不同事物的開端（the beginning of many things）。她盼望自己的研究成果有助激發年輕人的想像力，引導他們成為科學家推展相關技術，更上一層樓，為更多病人帶來希望。