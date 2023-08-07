主觀審視作品 「榮光不可海闊天空無問題」

陳燿璋指出，藝穗會以推動現代藝術為主，反對港獨；藝穗會不會就表演或展覽內容自我審查，但會以主觀手法審視表演內容，由富經驗的管理團隊負責。他補充，若涉特別敏感內容，管理團隊有需要會與董事會成員開會商量。

擔任董事會代理主席將近一年，陳形容自己最擅長會計，過往亦為董事會財政，日後將交棒予新主席接手管理及統籌藝穗會。他說，「人的社會姿態好重要」，形容自己（作為藝穗會代理主席）「好中立、好國際化、愛國愛黨及沒有政治顏色」，又稱當社會之間存在互信，就不會出現揣測。

新主席要中立 管理層不用政客

陳燿璋期望未來的董事會主席不但有能力、對現代藝術有熱情，政治取向更要中立，並強調不考慮有政黨背景、行會成員及立法會議員做董事會管理層。他稱目前已經有「心水人選」，是個年約40歲、具藝術細胞及對現代藝術甚投入的企業家，但需待時機成熟才可揭盅接班人。