盼「加分」爭續租 藝穗會研增藝界董事復辦藝穗節

坐落中環的藝穗會屬一級歷史建築。有別以往與藝穗會續租5年租期，政府今年4月公布與藝穗會續租1年，租期至明年3月31日，並於今年年中徵求建議書，以物色最合適的非牟利營辦商營運該處所，稍後公布徵求建議書詳情。文體旅局上周回覆本報查詢時稱，目前正準備有關租約建議書，但尚未開始徵求工作，至於其他查詢則未有回應。

屢與文體旅局接洽 料投標競爭烈

陳燿璋稱，自2022年至今已與文體旅局接洽數次，當局表示因應其為「新局」，有意了解市場水溫，故將公開招標。陳估計當局將於下月或10月開始徵求意向書（express of interest），年底公布招標結果。他指，目前獲悉至少逾20團體有興趣投標，料競爭競烈，但認為該會最大優勢為扎根本港40年，為前衛及非主流的藝術象徵。

增亞洲藝術元素 東西方比例3：7

陳續稱，與當局溝通後，了解到當局期望藝穗會增加董事會成員人數，同時加強成員的藝術背景。有見及此，他稱已邀請一名曾參與虎豹別墅活化工作的人及一名港大學者加入，以強化董事會成員的藝術元素。他說，藝穗會於上世紀著重西方藝術元素，如英國及澳洲文藝等，但本港已回歸多年，日後將加入更多東南亞、本土及內地的藝術元素，如日後西方與東方元素佔比將為7:3。

陳強調，當局對上述想法未有明言評價，但他認為屬社會共識，而且內地藝術非如大家想像「好中式」及「親中」，亦有其獨特的藝術文化，認為兩者結合，藝穗會可重返1980至90年代的光輝朝氣。他又說，有意於今年底或或明年初復辦香港藝穗節，同時配合香港藝術節，以帶動本港藝術文化。

嘆續1年「吊鹽水」 難訂長遠計劃

當局去年與藝穗會續租1年，陳形容此舉如同「吊鹽水」，對他們並不公平，令藝穗會難以制訂長遠發展計劃，包括邀約藝術家舉辦展覽及演出等，亦難以物色新董事會成員、主席。翻查藝穗會網頁，現時董事會架構包括代理主席、兩名董事、一名榮譽法律顧問及一名榮譽核數師。

未擬備案 或需覓機構平租續運

倘最終不幸落選，陳明言未有考慮後備方案，或將需尋求機構願意於尖沙嘴、東九龍、灣仔或銅鑼灣等地帶，免費或「平租」租出地方以讓藝穗會繼續運作，他希望「不會行到這一步」。

毗鄰的香港外國記者會去年獲政府續租該址3年，做法亦有別以往7年租約，同時加入國安條款，政府可因「影響國家安全利益」即時中止租約。據了解，外國記者會屬私人會所（private club house），藝穗會屬非牟利形式，租約不一，前者條款或「較辣」。

明報記者 區慧盈