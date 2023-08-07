明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

委任審批員 藝發局擬增國安條款 違者可即炒 續任者憂資助「更手緊」礙前衛創作

【明報專訊】負責協助評審資助申請的藝術發展局審批員今年換屆，兩個獨立消息向本報透露，藝發局計劃在委任條款中，針對審批員評審資助申請工作加入國家安全要求，具體條文待定，即將上任的新一批審批員料受新條款規範。有審批員擔心新條款會令評審「更手緊」，甚至以國安為名審查申請，另有審批員表明倘再獲委任，會拒簽新增國安條款的委任書。曾任藝發局委員的立法會議員吳傑莊認為，新做法是「早一步把關」，避免藝團獲批資助後才發現違規情况。

明報記者 鄭啟智

條文待定 委任書最快月內發出

藝發局設有審批員制度，由各藝術界別人士以「同儕評核」形式，評審藝發局資助計劃申請。藝發局上屆委任逾600名審批員，任期今年6月完結，至今未公布新一批審批員名單。兩個獨立消息向本報透露，藝發局大會早前討論，擬在新一屆審批員委任條款中，列明審批資助申請時不能危害國安，但具體條文有待敲定。據了解，加入國安條款的委任書最快月內發出，審批員須簽署表示接受包括國安要求在內的所有條款，如違反要求，將被視作有違委任條款，有可能被即時終止委任。

本報向藝發局查詢是否有計劃就審批員工作加入國安條款以及具體條文，藝發局回覆稱暫時無資料可提供。

上屆藝發局審批員、戲團「好戲量」藝術總監楊秉基稱，來屆將會續任審批員，擔心國安條款令審批員思忖批出項目會否危害國安，處理資助申請時或有顧慮，審批時「更手緊」。他亦憂慮部分審批員以國安為名審查申請，指現時與政治及社會時事相關的藝術項目絕少申請藝發局資助，但認為性別平等、性取向等較前衛的題材，仍或受影響。

前審批員質疑局方可卸責 稱拒簽

另一上屆審批員、中大自學中心高級講師陳燕遐則表明，倘再獲委任，將拒絕簽署加入國安條款的委任書。她質疑條款無必要，反問為何僅就國安法新增條款，憂慮一旦審批工作出現爭議，將予局方藉口推諉責任，認為是不尊重專業和審批員。

議員稱早一步把關 信無礙創作

藝發局前委員、議員吳傑莊認為，大部分政府合約已經加入國安條款，藝發局做法是為了確保政策連貫性，相信不會影響藝團創作，強調在不觸及國安問題下仍然有很多創作空間，冀該局向審批員詳細解釋相關準則。反修例紀錄片《理大圍城》發行商影意志2021年因為發行影片被指對社會造成負面影響，遭藝發局終止資助。吳認為審批員加入國安要求後可「早一步把關」，避免藝團獲批資助後才發現違規情况。立法會議員馬逢國則稱，要待具體條文出爐才可評論，但原則上要求審批員遵守國安法並沒問題，最重要是確保審批員掌握準則。

藝發局近年先後在資助制度增加要求及條款，包括去年起在資助條款指出如受資助者對藝發局資產或聲譽「造成損害或不利影響，將被視作違約」，亦要求受資助者出席涵蓋《港區國安法》的法律工作坊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法 藝發局

上 / 下一篇新聞

盼「加分」爭續租 藝穗會研增藝界董事復辦藝穗節
盼「加分」爭續租 藝穗會研增藝界董事復辦藝穗節
主觀審視作品 「榮光不可海闊天空無問題」
主觀審視作品 「榮光不可海闊天空無問題」
研究40年未廣獲應用 沒想過助走出新冠疫情 mRNA疫苗創始人盼激發科研想像
研究40年未廣獲應用 沒想過助走出新冠疫情 mRNA疫苗創始人盼激發科研想像
女兒划艇兩屆奧運摘金 喻科研不見終點也須發憤
女兒划艇兩屆奧運摘金 喻科研不見終點也須發憤
消防學院開放日 炎熱無阻家長攜幼排隊打卡
消防學院開放日 炎熱無阻家長攜幼排隊打卡
旺角西營盤兩廈石屎剝落 強檢未遵辦
旺角西營盤兩廈石屎剝落 強檢未遵辦
羅淑佩稱三隧分流見效 車流穩定視暑假後情况
羅淑佩稱三隧分流見效 車流穩定視暑假後情况
雀鳥花園檔主涉虐鸚被捕 市民「放蛇」拍片蒐證 鳥疑遭折腿「捽」眼
雀鳥花園檔主涉虐鸚被捕 市民「放蛇」拍片蒐證 鳥疑遭折腿「捽」眼
部分鯨屍萬宜附近掩埋 漁署籲勿到場觀看
部分鯨屍萬宜附近掩埋 漁署籲勿到場觀看
先後遭兩的士撞 外籍女送院
先後遭兩的士撞 外籍女送院
民青局促總會密切監察 港童軍：大露營炎熱 有人欲退
民青局促總會密切監察 港童軍：大露營炎熱 有人欲退
大學生受訓做正向導師 兩年助200中學生
大學生受訓做正向導師 兩年助200中學生
印傭指零收費加劇剝削 領館外示威促列明項目
印傭指零收費加劇剝削 領館外示威促列明項目
有自殺傾向 未察擅離病房 抑鬱病婦醫院平台墮斃
有自殺傾向 未察擅離病房 抑鬱病婦醫院平台墮斃
陳茂波：逾25科企來港 投資170億
陳茂波：逾25科企來港 投資170億
港產自動調酒機 助紓行業人才荒
港產自動調酒機 助紓行業人才荒
小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨
小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨
大灣區GBA專題：穗昔潮地前途未卜 鄰近商圈改頭換面 流行前線‧斷線
大灣區GBA專題：穗昔潮地前途未卜 鄰近商圈改頭換面 流行前線‧斷線
大灣區GBA專題：市政府促購物場所 轉型消費體驗中心
大灣區GBA專題：市政府促購物場所 轉型消費體驗中心
【Emily】曾俊華睇芭比 葉劉睇奧本海默
【Emily】曾俊華睇芭比 葉劉睇奧本海默
【Emily】全民運動日 楊潤雄揈電子戰繩 十幾秒喘氣伸脷
【Emily】全民運動日 楊潤雄揈電子戰繩 十幾秒喘氣伸脷
【Emily】港航9800張免費機票 今10點起開搶
【Emily】港航9800張免費機票 今10點起開搶
【Emily】藝廊展品被指疑「偽鈔活動」 警到場查列「誤會」
【Emily】藝廊展品被指疑「偽鈔活動」 警到場查列「誤會」
【Emily】「新工程合約」模式減超支機率 發展局英國獲獎
【Emily】「新工程合約」模式減超支機率 發展局英國獲獎
【Emily】吳傑莊考察南北韓非軍事區
【Emily】吳傑莊考察南北韓非軍事區