委任審批員 藝發局擬增國安條款 違者可即炒 續任者憂資助「更手緊」礙前衛創作

明報記者 鄭啟智

條文待定 委任書最快月內發出

藝發局設有審批員制度，由各藝術界別人士以「同儕評核」形式，評審藝發局資助計劃申請。藝發局上屆委任逾600名審批員，任期今年6月完結，至今未公布新一批審批員名單。兩個獨立消息向本報透露，藝發局大會早前討論，擬在新一屆審批員委任條款中，列明審批資助申請時不能危害國安，但具體條文有待敲定。據了解，加入國安條款的委任書最快月內發出，審批員須簽署表示接受包括國安要求在內的所有條款，如違反要求，將被視作有違委任條款，有可能被即時終止委任。

本報向藝發局查詢是否有計劃就審批員工作加入國安條款以及具體條文，藝發局回覆稱暫時無資料可提供。

上屆藝發局審批員、戲團「好戲量」藝術總監楊秉基稱，來屆將會續任審批員，擔心國安條款令審批員思忖批出項目會否危害國安，處理資助申請時或有顧慮，審批時「更手緊」。他亦憂慮部分審批員以國安為名審查申請，指現時與政治及社會時事相關的藝術項目絕少申請藝發局資助，但認為性別平等、性取向等較前衛的題材，仍或受影響。

前審批員質疑局方可卸責 稱拒簽

另一上屆審批員、中大自學中心高級講師陳燕遐則表明，倘再獲委任，將拒絕簽署加入國安條款的委任書。她質疑條款無必要，反問為何僅就國安法新增條款，憂慮一旦審批工作出現爭議，將予局方藉口推諉責任，認為是不尊重專業和審批員。

議員稱早一步把關 信無礙創作

藝發局前委員、議員吳傑莊認為，大部分政府合約已經加入國安條款，藝發局做法是為了確保政策連貫性，相信不會影響藝團創作，強調在不觸及國安問題下仍然有很多創作空間，冀該局向審批員詳細解釋相關準則。反修例紀錄片《理大圍城》發行商影意志2021年因為發行影片被指對社會造成負面影響，遭藝發局終止資助。吳認為審批員加入國安要求後可「早一步把關」，避免藝團獲批資助後才發現違規情况。立法會議員馬逢國則稱，要待具體條文出爐才可評論，但原則上要求審批員遵守國安法並沒問題，最重要是確保審批員掌握準則。

藝發局近年先後在資助制度增加要求及條款，包括去年起在資助條款指出如受資助者對藝發局資產或聲譽「造成損害或不利影響，將被視作違約」，亦要求受資助者出席涵蓋《港區國安法》的法律工作坊。

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